El Gobierno de Gustavo Petro decidió retirar el proyecto de decreto que establecía una retención en la fuente del 1,5 % para pagos realizados mediante billeteras digitales como Nequi, DaviPlata, Dale o sistemas electrónicos como Bre-B.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la retención para pagos con tarjetas de crédito y débito también será del 0 %, con el objetivo de promover el uso de medios digitales y evitar un retroceso hacia el uso del efectivo.

La Dian explicó que durante la consulta pública del decreto se recibieron más de 170 observaciones, la mayoría en contra de la medida, por considerar que fomentaría el uso de dinero físico, reduciendo la trazabilidad de las transacciones y afectando la lucha contra la evasión y el contrabando.

El Ministerio de Hacienda señaló que la propuesta inicial buscaba unificar las tarifas de retención para todos los medios de pago y garantizar igualdad en las reglas fiscales.

Sin embargo, el Gobierno reconsideró la medida tras escuchar a los ciudadanos y al sector financiero.

Con la eliminación del impuesto, el Ejecutivo busca mantener la transparencia, fortalecer los pagos electrónicos y reafirmar su compromiso con la equidad y la modernización del sistema financiero colombiano.

