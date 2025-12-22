Escrito por:  Redacción Economía
Dic 22, 2025 - 10:05 pm

En la noche de este lunes 22 de diciembre se dio a conocer el decreto de emergencia económica que fue firmado por el presidente Gustavo Petro y todos sus ministros.

Lee También

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.

LO ÚLTIMO