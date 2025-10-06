Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, entra en operación masiva en Colombia el 6 de octubre de 2025, marcando el reemplazo parcial de Transfiya.

Esta nueva plataforma permitirá realizar transferencias entre personas, comercios y entidades financieras en segundos, sin importar el banco o la billetera digital utilizada, y operará las 24 horas del día.

Su funcionamiento se basa en el uso de llaves, que pueden ser el número de celular, el documento de identidad o un correo electrónico, y que actúan como identificadores de las cuentas bancarias.

Más de 82 millones de llaves ya están registradas, reflejando una amplia adopción inicial. Con Bre-B, los pagos se harán de forma automática, sin que el receptor deba aprobar la transacción, lo que agiliza los procesos.

Lee También

Así las cosas, desde este 6 de octubre, el botón de Transfiya desapareció de las aplicaciones bancarias. Sin embargo, la marca continuará activa con funciones limitadas de transferencias enfocadas en solicitar dinero entre empresas, detalló Noticias Caracol.

“Tenemos otros servicios como recaudos empresariales y también la solicitud de dinero”, añadió Transfiya en palabras citadas por Semana.

Entre tanto, Bre-B busca unificar el ecosistema financiero con la participación de más de 220 entidades y ofrecer transferencias gratuitas o de bajo costo. El Banco de la República advierte que las llaves deben registrarse solo en canales oficiales y recuerda que no se requiere descargar ninguna aplicación adicional.

Cuántos años tiene Transfiya en Colombia

Transfiya nació en Colombia en 2020 como una solución pionera en pagos digitales, desarrollada por ACH Colombia para facilitar las transferencias inmediatas entre personas a través del número de celular.

Su objetivo era modernizar el sistema financiero y reducir la dependencia del efectivo, permitiendo enviar y recibir dinero de manera rápida, segura y sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

La plataforma fue acogida por los principales bancos del país y, con el tiempo, logró integrar a más de 20 entidades financieras, además de miles de usuarios que encontraron en ella una forma ágil de mover recursos.

Durante sus primeros años, Transfiya fue clave para impulsar la bancarización y la digitalización de los pagos, especialmente durante la pandemia, cuando el uso de canales virtuales creció de forma exponencial.

Sin embargo, con el avance tecnológico y la necesidad de un sistema unificado e interoperable, el Banco de la República desarrolló Bre-B, una infraestructura nacional de pagos inmediatos que superó las limitaciones de Transfiya.

A partir de octubre de 2025, la mayoría de sus funciones fueron asumidas por Bre-B, aunque Transfiya no desapareció del todo hasta el momento y no lo hará por un tiempo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.