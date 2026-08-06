Por: VALORA ANALITIK

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El más reciente informe de Política Monetaria del equipo técnico del Banco de la República muestra, para este año, que la inflación podría cerrar más alta de lo previsto, lo que sería un duro golpe para los colombianos que viven en arriendo.

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Indica el análisis que, dado que el país ve mayores presiones combinadas, el IPC aumentaría bastante más que el 5,5 % o 6 % que se estimaba a inicios de este 2026.

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colombianos que viven en arriendo

A los colombianos que viven en arriendo el escenario les debe preocupar, toda vez que el ajuste que se hace en 2027 del pago del canon deberá ser de un dato no menor al 7 %, tal y como lo dicta la ley.

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Justamente el efecto encadenado de una inflación alta este año, advierte el informe, se va a sentir el año entrante para compensar el pago que reciben los propietarios de viviendas.

Lo que deben tener en cuenta los colombianos que viven en arriendo

Para el 2027, el aumento del canon de arriendo sería incluso más alto que el visto este año, que se hizo con una inflación del orden del 6,14 %.

Con esto de base, por ejemplo, los colombianos que viven en arriendo, y pagan un rubro del orden de $1.500.000, deberán pagar $105.000 más durante el próximo año.

Ese ajuste, indica también la ley, no debe aplicarse a manos del propietario desde el mes de enero; el cobro tiene que ejecutarse desde el momento en el que se firmó el contrato.

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De esta manera, los colombianos que viven en arriendo deben asumir el incremento desde mayo, agosto o incluso diciembre, si es que esa fue la temporalidad del contrato.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.