Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Alcaldía de Ibagué presentó un reporte preliminar sobre las revisiones efectuadas tras el sismo del lunes 10 de agosto, enfocándose en la tranquilidad para las familias inspeccionadas. Según el informe oficial proporcionado por la Administración Municipal, los equipos técnicos recorrieron diversas zonas urbanas para examinar con detalle el estado de las estructuras residenciales. Hasta el momento, no se han detectado daños que comprometan la integridad de las viviendas evaluadas, permitiendo mantener un ambiente de calma entre los habitantes que han recibido la visita de las autoridades técnicas.

Sigue a PULZO en Discover

Un sector clave de estas labores fue la Comuna 8, donde se dio prioridad a la inspección por parte de funcionarios municipales. En este entorno, se atendió personalmente a más de 71 líderes comunitarios y se realizaron revisiones detalladas en siete inmuebles específicos. Dentro del proceso, uno de los casos analizados fue el edificio Florida IV, situado en las cercanías de la Ciudadela Simón Bolívar. La revisión fue llevada a cabo por ingenieras y personal de Gestión del Riesgo, quienes analizaron cuidadosamente las fisuras reportadas por los residentes.

De acuerdo con los comunicados de estos equipos especializados, se determinó que las grietas observadas en el edificio Florida IV no ponen en peligro la solidez de la edificación, puesto que se asociaron con elementos superficiales hechos en drywall (material ampliamente utilizado para tabiquería interna), no con la estructura principal o fundacional. Así, de manera preliminar, se descartó la presencia de daños estructurales provocados por el movimiento telúrico, lo que genera cierto alivio para los moradores de esta zona.

No obstante, en Boquerón se vivió una situación de mayor gravedad: allí, una vivienda colapsó, motivando la intervención inmediata de la Administración Municipal. Las autoridades se desplazaron al lugar del incidente para asistir a la familia damnificada y garantizar la entrega de ayudas humanitarias. La secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Claudia Aristizábal, indicó que el monitoreo y la atención continuarán, mientras siga activo el Puesto de Mando Unificado (PMU). Además, instó a la población a informar cualquier daño o irregularidad estructural a través de los canales oficiales, buscando evitar riesgos y permitiendo una respuesta efectiva ante cualquier emergencia que se presente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de las inspecciones tras el sismo en Ibagué?

De acuerdo con el informe de la Alcaldía de Ibagué, los equipos técnicos no encontraron daños en las estructuras principales de las viviendas evaluadas después del movimiento sísmico registrado el 10 de agosto. Esto permitió brindar tranquilidad a las familias y descartar, en la mayoría de los casos, un riesgo inminente para los habitantes de los sectores inspeccionados.

¿Qué acciones recomienda la Alcaldía tras detectar grietas en viviendas por un sismo?

La secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Claudia Aristizábal, recomendó a los ciudadanos reportar cualquier grieta, daño o anomalía estructural usando los canales oficiales del municipio. Esta medida busca permitir valoraciones técnicas oportunas y evitar posibles riesgos a la seguridad de los residentes tras este tipo de emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.