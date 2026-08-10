Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un intento de compraventa de un lote avaluado en $155 millones en Ibagué terminó con la detención de una mujer de 53 años, luego de que funcionarios de una notaría detectaran serias inconsistencias en su proceso de identificación. Todo comenzó cuando la mujer llegó para adelantar el negocio y presentó una cédula de ciudadanía que, tras varias verificaciones, resultó corresponder a una identidad diferente de la suya, según las evidencias recogidas en el lugar.

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El proceso evidenció irregularidades desde el principio. Tal como lo relata el caso, fue un funcionario de la notaría quien, durante el procedimiento regular de verificación de identidad, percibió una textura atípica en las yemas de los dedos de la implicada. Esto encendió las alarmas, llevando a que se solicitara la presencia de las autoridades para una revisión más detallada.

Ya con los uniformados en el sitio, se descubrió que en los dedos de ambas manos de la mujer había un material adherido con apariencia de huellas dactilares artificiales. Este material, según las hipótesis manejadas durante la investigación, habría sido utilizado para intentar eludir los controles de identificación biométrica que hacen parte del protocolo de seguridad en trámites notariales. La detección se confirmó mediante un dispositivo captor biométrico: el sistema arrojó inconsistencias entre los datos de la cédula presentada y la información registrada oficialmente.

Las autoridades determinaron así que la mujer estaría utilizando una identidad ajena para intentar llevar a cabo la compraventa del inmueble. El hecho terminó con su captura en flagrancia por el presunto delito de falsedad personal, una conducta penalizada por consistir en la usurpación de la identidad o la alteración fraudulenta de documentos para cometer fraudes o engaños legales.

El caso se agravó al descubrirse, durante la verificación de sus antecedentes, que la mujer ya tenía en su historial seis anotaciones judiciales por delitos como falsedad personal, extorsión, falsedad material en documento público, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ahora, será la justicia la encargada de determinar el grado de responsabilidad de la implicada en estos hechos y las consecuencias legales que enfrentará tras su captura durante el frustrado trámite.

¿Qué implica el delito de falsedad personal en Colombia?

El delito de falsedad personal involucra la usurpación de la identidad de otra persona o la alteración fraudulenta de documentos legales para obtener beneficios o cometer fraudes. En este caso, la acusada habría presentado una cédula de ciudadanía falsa y utilizado huellas dactilares artificiales para intentar superar los controles de identidad, según establecieron las autoridades tras su captura en flagrancia.

¿Cómo se detectan huellas dactilares artificiales en trámites notariales?

En los trámites notariales, la identificación biométrica es un proceso donde los datos de la huella dactilar se comparan con los registros oficiales. En este caso, gracias a la observación de un funcionario y al uso de dispositivos capturadores biométricos, se hallaron incoherencias entre las huellas recogidas y la información de la cédula presentada, lo que permitió descubrir el fraude y detener a la implicada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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