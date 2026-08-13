Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Infraestructura de la ciudad dio a conocer recientemente un informe en el que se detalla el estado actual del puente ubicado en la intersección entre la Carrera 39 y la Autopista. De acuerdo con esta entidad, un equipo especializado de ingenieros realizó una inspección minuciosa de la estructura, constatando que el puente se encuentra en buen estado y no presenta daños que puedan poner en riesgo su estabilidad o la seguridad de quienes lo transitan. La verificación estuvo enfocada en descartar posibles riesgos tras la inquietud que surgió en la ciudadanía, motivada por algunas imágenes en las que se observaba una supuesta “grieta” en el puente.

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Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura aclaró que esta abertura visible no corresponde a una fractura, sino a una junta de dilatación, un elemento fundamental en el diseño de este tipo de obras. Las juntas de dilatación son espacios o separaciones predefinidas que se incorporan en las estructuras con el objetivo de permitir los movimientos normales causados por el tráfico constante, especialmente el de vehículos de carga pesada. Son necesarias para absorber las deformaciones provocadas por variaciones de temperatura y por el propio uso diario del puente, evitando así eventuales agrietamientos o daños en la estructura. Este enfoque técnico garantiza que el puente pueda conservar su funcionalidad y resistencia durante su vida útil.

La aclaración de la Secretaría fue enfática en señalar que “no existe riesgo de colapso ni se ha ordenado el cierre del puente por una afectación estructural”. Por lo tanto, los usuarios pueden transitar con normalidad y confianza. Este mensaje cobra relevancia en el contexto reciente, pues tanto las autoridades como la población local están especialmente atentos tras la ocurrencia de fenómenos sísmicos en la ciudad, como lo demuestra el fallecimiento de familiares del periodista Carlos Aponte tras un terremoto reportado por Noticiero 90 Minutos.

El balance entregado por la entidad busca disipar los temores y rumores que suelen circular en situaciones de alerta, respaldando sus declaraciones con la verificación de expertos. Según la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, la apertura observada en el puente debe ser entendida como parte del diseño de seguridad, no como una falla grave.

¿El puente de la Carrera 39 con Autopista presenta riesgo de colapso?

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Infraestructura, el puente no muestra daños que comprometan su estabilidad y no existe riesgo de colapso. La inspección confirmó que la estructura está en buen estado y puede seguir siendo utilizada sin restricciones.

¿Qué es una junta de dilatación y por qué es importante en los puentes?

Una junta de dilatación es un componente estructural que permite a los puentes absorber movimientos causados por factores como el tráfico y los cambios de temperatura. Su presencia en el puente de la Carrera 39 con Autopista permite que la estructura mantenga su integridad y funcionalidad a lo largo del tiempo, evitando daños estructurales serios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.