Este domingo 12 de julio, a pocos días de terminar su mandato como presidente de Colombia, Gustavo Petro publicó un extenso y sorpresivo mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que hizo un balance personal de su paso por el poder y lanzó fuertes afirmaciones sobre el proceso electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.

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En medio de un texto cargado de reflexiones políticas, críticas y cuestionamientos, el mandatario saliente aseguró que su paso por la Presidencia tuvo consecuencias en su vida personal. “Me voy con el deber cumplido, con mis principios intactos, pasé por el poder y me hizo mucho daño personal y familiar”, escribió Petro, en una de las frases más llamativas de su publicación.

El jefe de Estado, que dejará el cargo el próximo 7 de agosto, también defendió su gestión y destacó que, según él, cumplió con lo prometido durante su campaña. En ese sentido, afirmó que no incurrió en hechos de corrupción: “Cumplí con mi palabra, no me robé un peso del presupuesto ni entró un billete del narcotráfico en mi billetera o en mis campañas”.

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En su mensaje, Petro fue más allá y cuestionó abiertamente el resultado de las elecciones presidenciales. Aseguró que la victoria de De la Espriella no habría sido legítima, señalando la supuesta influencia de “medio millón de robots informáticos” que, según él, habrían manipulado la conversación digital para incidir en el voto ciudadano.

“Lo cierto es que Abelardo no ganó las elecciones reales”, escribió el presidente, quien también habló de la participación de empresas extranjeras y de una presunta financiación irregular en ese proceso, aunque sin presentar pruebas concretas en su publicación.

Acá, el mensaje de Petro:

Estoy muy tranquilo, transmito está foto, en algún lugar de Bogotá, donde examino los documentos y pruebas de lo que la inteligencia artificial con programación basada en la matemática puede hacer, los israelíes en medio de la sociedad más drogadicta del mundo, ha sabido… pic.twitter.com/G78KNMBGMO — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2026

El mandatario también abordó temas internacionales y tecnológicos, mencionando a empresas de inteligencia privada israelíes y cuestionando su papel en lo que calificó como ataques a la soberanía nacional. Estas afirmaciones hicieron parte de una larga reflexión en la que mezcló conceptos sobre ciencia, política y sociedad.

En otro apartado, Petro sostuvo que deja como legado una visión de país basada en lo que denominó “la política guiada por la ciencia humana” y planteó la necesidad de transformaciones profundas a nivel global. Incluso, aseguró que el capitalismo “ya es un obstáculo para la vida” y habló de la posibilidad de una “revolución mundial”.

El presidente también evocó referencias históricas y filosóficas, comparando algunos momentos de su gobierno con pasajes de la vida de Simón Bolívar, y mencionando conceptos del psicoanálisis como los “tótems”, que, según explicó, serían los principios que deja a las futuras generaciones.

Hacia el final de su mensaje, Petro reiteró que su apuesta siempre fue por “la vida y la libertad”, y advirtió sobre los riesgos de la polarización en la sociedad colombiana. “El pueblo colombiano es apasionado y eso puede llevarlo al holocausto o a la libertad en segundos”, señaló.

El pronunciamiento del presidente saliente se da en un momento clave para el país, marcado por la transición de poder y por el inicio del gobierno entrante. Sus declaraciones, especialmente las relacionadas con el proceso electoral y el impacto personal de su mandato, han generado reacciones y abren un nuevo capítulo en el debate político nacional en la recta final de su administración.

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