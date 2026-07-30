Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), ha anunciado el lanzamiento de la Beca LEP Producción y Circulación Milla Bronx y Auditorio FUGA Festival Centro 2027. De acuerdo con lo publicado en el portal oficial de la alcaldía, esta convocatoria seleccionará a catorce artistas y agrupaciones para formar parte de la decimoctava edición del Festival Centro, la cual se realizará durante el primer bimestre del próximo año. Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 27 de agosto de 2026, a través de la plataforma digital Cultured.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información oficial, esta beca entregará un total de catorce estímulos, cada uno por un monto de 25 millones de pesos, lo que significa una bolsa total de 350 millones destinados a robustecer los aspectos artísticos y técnicos necesarios para la producción de los conciertos. Las presentaciones seleccionadas tendrán lugar en dos escenarios representativos de la ciudad: La Milla del Bronx Distrito Creativo y el Auditorio FUGA.

La convocatoria está dirigida a artistas y agrupaciones musicales con una trayectoria continua mínima de diez años, demostrada mediante presentaciones en vivo, lanzamientos o producciones discográficas. Además, se requiere haber publicado al menos dos producciones musicales propias y cumplir con los requisitos de residencia en Bogotá. Los participantes pueden postularse de forma directa o a través de un representante, mánager o booker, siempre que se acredite la autoría y publicación de dichas obras.

Cada propuesta postulada debe mostrar una idea curatorial clara, articular su repertorio con los recursos escénicos y dialogar creativamente con los dieciocho años de historia del Festival Centro. De acuerdo con la FUGA, la edición 2027 priorizará proyectos musicales consolidados que aporten nuevas raíces y géneros al panorama contemporáneo. Además, se dará especial atención a propuestas que integren diversidad etaria, colaboraciones, conexiones entre tradiciones y lenguajes actuales, así como participación de mujeres, diásporas o regiones subrepresentadas.

La inclusión también será fundamental: se otorgarán puntajes adicionales a aquellas iniciativas que incorporen miembros con discapacidad o medidas de accesibilidad como la interpretación en lengua de señas, audiodescripción o dispositivos táctiles. Es importante resaltar que quienes ya hayan participado en el festival entre 2023 y 2026, o ganen en la edición 2027 en otras categorías, no podrán presentarse a esta beca.

La evaluación estará a cargo de dos jurados externos, expertos seleccionados mediante el Banco de Expertos para el Sector Cultura, junto con el coordinador del Festival Centro, en calidad de experto ad honorem. Los criterios a considerar incluyen el concepto artístico, calidad interpretativa, solvencia técnica y capacidad para fortalecer la memoria e identidad musical de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la Beca LEP Producción y Circulación Milla Bronx y Auditorio FUGA Festival Centro 2027?

Para participar, las y los interesados deben demostrar una trayectoria artística de al menos diez años, haber publicado dos producciones musicales propias, cumplir con los requisitos de residencia en Bogotá y enviar su propuesta a través de la plataforma Cultured antes del 27 de agosto de 2026. Pueden postularse directamente o mediante representación, presentando toda la documentación y cumpliendo los lineamientos curatoriales y técnicos planteados en la convocatoria.

¿Cuáles son los criterios de selección y exclusión en la beca para el Festival Centro 2027?

Los criterios de selección establecidos por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño incluyen la originalidad y solidez artística, coherencia entre repertorio y puesta en escena, viabilidad técnica y presupuestal, e inclusión de enfoques de diversidad y accesibilidad. No podrán participar quienes hayan sido seleccionados en las ediciones 2023 a 2026 del festival ni los ganadores del Festival Centro 2027 en otras categorías, tal como advierte la convocatoria oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z