Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en la implementación de obras de construcción sostenibles, con el impulso de iniciativas que buscan responder a los desafíos del cambio climático. En el marco del evento "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", se reunieron representantes de fondos de capital, actores del sector constructor y secretarías distritales, con el objetivo de analizar y fortalecer las estrategias sostenibles de la ciudad. Entre las discusiones principales estuvo la adopción de la herramienta Apex, que desde hace cerca de un año se ha integrado a las políticas urbanas de Bogotá para enfrentar los efectos del cambio climático, de acuerdo con información destacada por la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Hábitat.

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En una intervención importante, Natalia Silva, subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría de Planeación, explicó cómo la actual Administración Distrital, liderada por Carlos Fernando Galán, ha promovido la reglamentación de incentivos que favorecen la sostenibilidad, tanto en edificaciones nuevas como existentes. Según Silva, ese trabajo conjunto ha permitido habilitar desde instrumentos de planeación no solo el suelo, sino también condiciones normativas favorables para que los proyectos sostenibles logren materializarse. Estas declaraciones fueron dadas en el panel “Proyectos VIP y VIS Potencial de inversión en el entorno construido de Bogotá”, organizado por el Global Reporting Initiative (GRI Institute) y la International Finance Corporation (IFC).

Durante el evento, los asistentes coincidieron en la importancia de la colaboración para promover prácticas que optimicen el uso del agua y de la energía, así como el fomento del ecourbanismo. Frente a esto, Adriana Soto, secretaria de Ambiente, señaló que la meta en la ciudad es lograr un ahorro del 40 % en agua y del 30 % en energía, meta estratégica especialmente relevante ante la inminente llegada del fenómeno del niño.

Por otra parte, la secretaria de Hábitat subrayó la importancia de considerar el reúso de edificaciones a nivel nacional. Sobre este aspecto, Silva indicó que existen varios proyectos piloto en Bogotá, liderados por RenoBo y la Secretaría del Hábitat, en coordinación con Planeación, los cuales buscan que los nuevos desarrollos reutilicen estructuras existentes a cambio de incentivos específicos. Se resaltaron ejemplos como actuaciones estratégicas en Zibo, Ondas Metropolitanas y la expedición de un decreto de incentivos para construcción sostenible, los cuales confirman la alianza entre sector público y privado en pro de una ciudad más verde.

Finalmente, se destacó el avance del primer proyecto del mecanismo "Obras por Impuestos" en Bogotá: la instalación de paneles solares en dos Centros Felicidad (CeFe) del sur de la ciudad, que permitirá abastecer de energía a estas edificaciones y también crear una comunidad energética en zonas circundantes, de acuerdo con lo consignado durante el panel.

¿Cómo aporta Bogotá a la construcción sostenible para enfrentar el cambio climático?

Bogotá trabaja en la promoción de incentivos regulatorios y la adopción de herramientas como Apex, que refuerzan la sostenibilidad en nuevas edificaciones y el reúso de infraestructuras antiguas. Las acciones coordinadas por la Administración Distrital y las secretarías de Hábitat y Ambiente, junto con el sector privado, buscan reducir el impacto ambiental y optimizar recursos hídricos y energéticos, fortaleciendo la resiliencia ante eventos climáticos como el fenómeno del niño.

¿Qué significa el mecanismo 'Obras por Impuestos' implementado en Bogotá?

El mecanismo 'Obras por Impuestos' permite que empresas aporten directamente a proyectos de impacto social e infraestructura, sustituyendo parte de sus obligaciones tributarias por inversiones concretas en la ciudad. El primer proyecto destacado en Bogotá consiste en instalar paneles solares en centros comunitarios, lo que fomenta el uso de energías renovables y crea redes energéticas locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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