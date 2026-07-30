Por: El Espectador

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El Ministerio de Transporte presentó recientemente un informe detallado sobre el avance de los principales proyectos de infraestructura enfocados en mejorar la movilidad de Bogotá y su región cercana. De acuerdo con esta institución, los planes incluyen obras en ejecución, licitaciones próximas a iniciar, proyectos férreos que están en etapa de estructuración y diversas estrategias de movilidad sostenible. Todo esto, según la cartera, tiene como objetivo optimizar la conexión de la capital colombiana con Cundinamarca y otras regiones del país.

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Entre los anuncios más relevantes se destaca la próxima publicación, este 31 de julio, de los prepliegos de la licitación del RegioTram del Norte. El Ministerio espera que este proceso permita iniciar la construcción y futura operación de un sistema férreo que enlazará Bogotá con municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá. Se proyecta una inversión cercana a 17,3 billones de pesos colombianos (COP), para una obra que contará con 17 estaciones y una capacidad de movilizar aproximadamente 850.000 pasajeros diariamente cuando comience a operar, según la información oficial de la entidad.

A su vez, el proyecto RegioTram de Occidente, que supera el 34 % de ejecución, tiene previsto iniciar operación en octubre de 2027, lo que beneficiará a cerca de 1,4 millones de habitantes de Bogotá y municipios vecinos. El Ministerio también informó sobre la adjudicación de la factibilidad del Corredor Férreo Central y los avances en la recuperación del corredor Bogotá-Belencito, el cual ha incrementado su movimiento de carga respecto al año 2021.

En el sector vial, se comunicó que ya comenzó la construcción de Accesos Norte II, con la meta de ampliar de seis a doce carriles uno de los principales ingresos a la ciudad. La obra de ALO Sur está programada para iniciar el 5 de agosto y la ampliación a tercer carril de la vía Bogotá-Girardot registra un progreso del 82,15 %.

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, entre 2023 y 2026, la Aeronáutica Civil destinó más de 443.000 millones de pesos colombianos para modernizaciones en el aeropuerto El Dorado. Avanza también el proyecto EDMAX, que busca aumentar la capacidad anual del aeropuerto de 45 a 73 millones de pasajeros para responder a la creciente demanda.

La movilidad sostenible es otro de los ejes del balance, con el avance en la incorporación de 269 buses completamente eléctricos para Bogotá y Soacha, en lo que el Ministerio describe como el primer programa nacional de cofinanciación para una flota de este tamaño. Asimismo, Bogotá lidera en el programa FOPAT (Fondo de Modernización del Parque Automotor de Transporte Público Individual), con la mayor cantidad de taxis eléctricos aprobados para reemplazo. Finalmente, resaltan los avances en la prefactibilidad de la conexión férrea entre Villavicencio y el Corredor Férreo Central, con una alternativa de trazado a definirse en septiembre.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó que lo entregado va más allá de obras y contratos: busca asegurar recursos y estructurar nuevos corredores estratégicos que consolidarán a Bogotá como el principal centro de conexión nacional.

¿Qué proyectos de infraestructura fortalecerán la movilidad en Bogotá y Cundinamarca?

De acuerdo con el informe del Ministerio de Transporte, proyectos como el RegioTram del Norte, RegioTram de Occidente, Accesos Norte II, ALO Sur, y el corredor Bogotá-Girardot, además de iniciativas ferroviarias y de movilidad sostenible como la incorporación de buses y taxis eléctricos, están diseñados para mejorar la conexión de Bogotá con Cundinamarca y el resto del país.

¿Cómo impactará la modernización del aeropuerto El Dorado en el transporte de Bogotá?

Según los datos del Ministerio de Transporte, la modernización del aeropuerto El Dorado, junto con el proyecto EDMAX, permitirá aumentar la capacidad desde 45 hasta 73 millones de pasajeros al año. Esto busca atender la creciente demanda aérea en la ciudad y facilitar mejores conexiones nacionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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