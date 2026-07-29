Los episodios de inseguridad en Bogotá han obligado a que las autoridades le pongan la mirada desde la Secretaría de Seguridad de la capital colombiana con una medida tajante.

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Con más rutas seguras, el registro bici y otras acciones coordinadas con los ciclistas, en el marco de la campaña ‘Sigamos Rodando’ se busca seguir rediciendo el hurto de bicicletas en la ciudad.

Mientras las autoridades continúan implementando estrategias focalizadas para enfrentar este delito, la Secretaría Distrital de Seguridad lanza la campaña ‘Sigamos Rodando’, que busca prevenir el hurto a bicicletas, mostrar cómo operan los delincuentes, promover medidas de autocuidado e invitar a los ciclistas a trabajar de manera conjunta con los ciclistas para fortalecer la seguridad.

Más de 885.000 viajes en bicicleta se realizan diariamente en Bogotá. Miles de trabajadores, estudiantes, deportistas y domiciliarios, entre otros ciudadanos, eligen este medio de transporte para movilizarse por la ciudad, y proteger su seguridad es prioridad para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el factor oportunidad sigue siendo la principal modalidad de robo de bicicletas en la ciudad. Del total de las denuncias registradas, cerca del 60 % corresponde a situaciones en las que los delincuentes aprovechan descuidos de los propietarios, como dejar la bicicleta sin un candado adecuado, estacionarla en lugares no vigilados o abandonarla por unos minutos sin ninguna medida de protección.

Precisamente para seguir cerrándoles espacios a los delincuentes y reducir las oportunidades de que este delito ocurra, la Secretaría Distrital de Seguridad lanza la campaña ‘Sigamos Rodando’.

Esa iniciativa además promueve hábitos de autocuidado que contribuyan a prevenir estos hechos, visibiliza la manera como operan los delincuentes y las modalidades más frecuentes, al tiempo que busa trabajar de la mano con los ciclistas para fortalecer las acciones en materia de seguridad.

Los resultados alcanzados en 2026 son producto del trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Secretaría Distrital de Movilidad, que incluye mayor acompañamiento policial e institucional en rutas seguras y localidades priorizadas, el fortalecimiento de Registro Bici, la promoción de la denuncia y el desarrollo permanente de acciones preventivas.

“Denunciar y registrar la bicicleta son acciones que fortalecen las investigaciones, facilitan la judicialización de los responsables y aumentan las probabilidades de recuperar el vehículo”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Como parte de las acciones que desarrolla el Distrito para fortalecer la seguridad de los ciclistas, Bogotá cuenta con presencia permanente de la Policía Metropolitana y equipos de Gestores de Convivencia en tres de las rutas con mayor afluencia de usuarios:

Autopista Norte: desde la calle 170 hasta el peaje Los Andes.

Patios: desde la carrera Séptima con calle 85 hasta el peaje Patios.

El Verjón: desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11 de la vía a Choachí.

El acompañamiento policial se mantiene todos los días entre las 4:00 a. m. y la 1:00 p. m. Los jueves, además, se refuerza la presencia institucional debido al incremento de ciclistas deportivos que utilizan estos corredores.

Adicionalmente, 98 uniformados, entre auxiliares y profesionales de Policía, realizan labores de prevención y control en 14 localidades, con especial atención en sectores donde históricamente se concentra el hurto de bicicletas, como Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar.

La recuperación de 810 bicicletas hurtadas durante este año ha sido posible gracias al trabajo del Grupo Ciclorutas de la Policía Metropolitana y a Registro Bici Bogotá.

Esa plataforma asocia la información del propietario con su bicicleta, facilitando su identificación y devolución cuando es recuperada por las autoridades. A la fecha van 560.250 bicicletas registradas en Bogotá. En junio se registraron 7.330 nuevos usuarios.

Recomendaciones para evitar robos de bicicletas en Bogotá

Aunque las cifras muestran una reducción del delito, las autoridades recuerdan que la modalidad más frecuente sigue siendo el factor oportunidad, es decir, cuando las bicicletas son dejadas sin los elementos adecuados de seguridad o en lugares vulnerables.

Por ello, desde la Secretaría Distrital de Seguridad se recomienda:

Utilizar cicloparqueaderos vigilados, usar candados tipo ‘U’, que ofrecen mayor resistencia frente al hurto.

No confiar en personas que intenten desviar al ciclista de su recorrido mediante engaños, modalidad conocida como ‘la milenaria.

Comprar bicicletas y repuestos únicamente en establecimientos de confianza que entreguen la factura (adquirir elementos de origen ilícito puede configurar el delito de receptación).

Registrar la bicicleta en Registro Bici Bogotá y reportar cualquier hecho delictivo a la Línea 123.

En caso de ser víctima de un delito, los ciudadanos también pueden comunicarse con la línea AIDE, al (601) 377 9595, extensión 1137, donde recibirán orientación y acompañamiento para presentar la denuncia durante las 24 horas del día.

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