Por: Portal Bogotá

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La cultura y la creatividad en Bogotá continúan consolidando su relevancia económica y social. De acuerdo con los más recientes resultados de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la capital del país generó en 2024 un valor agregado de 20,8 billones de pesos provenientes de este sector, una cifra que representa el 5,5 % del valor agregado distrital y el 4,8 % del producto interno bruto de Bogotá. Según los datos del DANE, la ciudad absorbe el 61,1 % de toda la economía cultural y creativa nacional, sin considerar el turismo cultural, y alcanzó una cifra notable de 235.313 ocupaciones dentro de este campo. Específicamente, las actividades artísticas y de patrimonio sumaron más de 2,5 billones e incrementaron en un 4,2 %, lo que reafirma la importancia de mantener políticas públicas que vinculen creación, circulación, formación y acceso ciudadano a la cultura.

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En este escenario, la Orquesta Filarmónica de Bogotá se muestra orgullosa de liderar uno de los programas públicos de formación musical más robustos de Colombia y América Latina. Creado en 2013, su Programa de Formación Musical ha beneficiado a 289.583 niñas, niños y jóvenes, acercándose a la cifra de 300.000 participantes a lo largo de su trayectoria. Durante 2025, solo este programa atendió a 27.997 niñas, niños y adolescentes. La presencia de la Filarmónica abarca las 20 localidades de Bogotá, donde opera mediante 1.384 agrupaciones activas y cuenta con el compromiso de más de 400 artistas formadores. Es relevante señalar que más de la mitad de los asistentes provienen de los estratos 1 y 2, ampliando así oportunidades a quienes más lo necesitan.

David García, director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, destacó que "estas cifras demuestran que la educación musical es, al mismo tiempo, un derecho cultural, una inversión social y una capacidad económica para la ciudad. Cada niña y cada niño que encuentra en la música un espacio para aprender, crear y convivir fortalece a Bogotá". En línea con este compromiso, la Filarmónica continuará ampliando el acceso gratuito a la formación musical, afianzando su presencia territorial y consolidando espacios como los Centros Filarmónicos Escolares, Locales, Hospitalarios y para la Paz. Asimismo, se enfocará en respaldar el trabajo de sus artistas formadores y fortalecer la relación entre cultura y educación en la capital.

¿Cuál es la importancia de la economía cultural y creativa en Bogotá según el DANE?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) resalta que la economía cultural y creativa representa un aporte significativo al valor agregado y al producto interno bruto de Bogotá, con cifras que demuestran una concentración mayoritaria de este sector en la ciudad y miles de empleos relacionados, evidenciando su impacto en la generación de bienestar y oportunidades.

¿Cómo funciona el programa de formación musical de la Filarmónica de Bogotá?

El programa, creado en 2013, brinda acceso gratuito a formación musical para niñas, niños y jóvenes en las 20 localidades de la ciudad, contando con agrupaciones activas y un número destacado de artistas formadores. Su enfoque busca garantizar el derecho a la educación musical, la inclusión y el fortalecimiento de capacidades culturales en la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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