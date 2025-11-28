Gustavo Petro, que le reclamó a María Fernanda Cabal por su inglés, acudió en ese mismo día a las redes sociales para responder sobre afirmaciones acerca de la vida de Verónica Alcocer en Suecia.

El presidente de Colombia contestó a una publicación de la periodista Juanita Gómez en la que se refirió a la realidad de la primera dama en la capital sueca y a una vínculo de los hermanos de ella con una entidad bancaria.

“Mientras el país hace cuentas para diciembre, Verónica Alcocer vive sabroso en Estocolmo entre lujos. Además, se conoció nueva denuncia que involucra empresas de sus hermanos y el Banco Agrario”, afirmó la comunicadora, como parte de un video sobre el tema.

La reacción de Petro fue tajante para referirse a la madre de su hija menor, Antonella, que recientemente fue captada por cámaras cuando salía de una tienda después de hacer compras.

“Verónica no vive en lujo, vive en 40 metros cuadrados y allí está mi hija menor. No vive sabroso, ninguna madre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extranjero”, aseguró.

Aparte del tema sobre cómo vive en arriendo en Suecia, el mandatario salió al paso sobre la mención de los hermanos de Verónica Alcocer, para justificar la relación con el Banco Agrario y desligar el asunto de su núcleo familiar.

“Lo que se conoció de créditos es que solo hay uno con garantía de tres veces el valor del crédito y que pagan puntualmente, sin romper ninguna norma legal ni del banco. Son clientes de él desde hace décadas y no tiene nada que ver ni conmigo, ni con la persona que usted critica, ni con mis hijos”, agregó.

El mandatario colombiano se refirió al interés general, en particular de los medios de comunicación en Suecia, por las incidencias de sus allegados en ese país.

“La persecución a mi hija menor de edad por periodistas suecos, no es legal en Suecia y es impulsada solo por la persecución que yo mismo experimento como presidente de Colombia”, sentenció.

Este cruce, con la respuesta por parte de Petro, llega días después del video de Verónica Alcocer en Suecia, en el que fue posible observar algunos detalles sobre la vida de ella en territorio europeo.

¿Por qué Verónica Alcocer vive en Suecia?

La razón por la que Verónica Alcocer vive actualmente en Suecia está vinculada a su inclusión, junto con el presidente Gustavo Petro, en lo que se conoce como la ‘Lista Clinton’ de sanciones de Estados Unidos, lo que ha provocado restricciones en vuelos y dificultades para que aerolíneas vendan tiquetes a su nombre.

Según el mismo Petro, la estadía de Alcocer en Estocolmo no responde a lujos ni privilegios oficiales, sino a una situación forzada por esas restricciones. En su defensa, el mandatario aseguró que ella “no puede volver al país” por las sanciones.

Además, Petro señaló que Alcocer ha viajado a Europa para adelantar un curso intensivo de inglés. En sus declaraciones afirmó que ella no percibe ingresos públicos, no ostenta cargos oficiales y que su residencia en Suecia responde a su estatus como ciudadana europea, lo que le permite vivir allí aunque esté sujeta a sanciones.

Esta permanencia en Suecia ha generado polémica, ya que algunos medios suecos la han retratado en escenarios de consumo en tiendas de lujo, lo que alimentó cuestionamientos sobre su estilo de vida y financiamiento. En respuesta, Petro ha criticado lo que califica como “persecución mediática” y defiende que la vida de Alcocer en Estocolmo no representa un privilegio del Estado.

