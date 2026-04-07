El presidente Gustavo Petro habló este martes 7 de abril en una alocución en la que expuso el panorama económico del país y respondió al reciente aumento en las tasas de interés del Banco de la República. El pronunciamiento se dio en medio de un ambiente tenso entre el Gobierno y la autoridad monetaria, luego de decisiones que han impactado el bolsillo de los colombianos.

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El contexto de esta situación incluye la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la Junta Directiva del banco central tras un desacuerdo por la subida de tasas. Esa decisión coincidió con el incremento de 100 puntos básicos que llevó la tasa al 11,25 %, una medida que busca contener la inflación, pero que también encarece el crédito.

El Banco de la República ha insistido en que la inflación sigue lejos de la meta del 3 %, y que incluso las expectativas para 2026 han aumentado. Factores como el alza del salario mínimo, el gasto público y presiones internacionales en alimentos y energía han complicado el panorama, tal como lo advirtió el gerente Leonardo Villar.

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Medidas de Petro para contrarrestar tasas de interés del Banco de la República

En respuesta a este escenario, Petro anunció un paquete de medidas para aliviar el impacto de las tasas altas. Entre ellas están subsidios para fertilizantes, créditos con tasas compensadas para impulsar el agro y la pequeña y mediana empresa, así como alivios financieros que buscan dinamizar la economía en sectores clave.

Además, el mandatario dejó abierta la puerta a decisiones más drásticas, pues advirtió que podría decretar una nueva emergencia económica si la situación lo exige. Esta posibilidad ha despertado atención, ya que implicaría medidas extraordinarias para intervenir en la economía nacional.

#POLÍTICA Durante la alocución presidencial, el mandatario Gustavo Petro anunció que si es necesario, decretará una nueva emergencia económica en Colombia. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/VWuaw7U7kK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 8, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.