El inicio de la Copa Libertadores contó con varios partidazos que enfrentaron a rivales de distintos países, pues hubo resultados sorpresivos, mientras que otros sí cumplieron con la lógica.

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Uno de los compromisos más interesantes fue el de Rosario Central de Argentina contra Independiente del Valle de Ecuador, ya que son dos equipos con nóminas bastante competitivas que prometen ser protagonistas en este campeonato.

De hecho, en este encuentro las opciones más claras las tuvo el equipo del colombiano Jáminton Campaz, pues trató de romper el empate con remates de larga distancia, centros, jugadas preparadas y demás, pero en frente se encontraron con una muralla, ya que el guardameta Aldair Quintana se mostró muy seguro para mantener el 0-0 final.

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Es más, tan buena fue su participación que las redes sociales de la Libertadores le hicieron un video con todas sus atajadas y quedó demostrado que estuvo muy seguro durante los 90 minutos del encuentro.

Así fue el partido de Aldair Quintana:

Reconforta ver a Aldair Quintana, un hombre que fue ídolo en Atlético Bucaramanga y que, en su estreno internacional con @IDV_EC ataja como si el tiempo le debiera algo. No es milagro: es fe trabajada, disciplina sin ruido. En el arco, donde el error es sentencia, su seriedad… pic.twitter.com/NWhVcBo5dv — ✏️Richard Peláez 📗⚽ (@03opiodelpueblo) April 10, 2026

Así las cosas, Independiente del Valle inició su camino con un valioso empate en condición de visitante, recordando que en el mismo grupo aparece Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

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En cuanto a Quintana y su nivel, nuevamente muchos piden que Lorenzo lo tenga en cuenta para la Selección Colombia, pues con las dudas que dejaron los arqueros en la última fecha Fifa, tanto con Camilo Vargas como Álvaro Montero, esta sería una buena opción pensando en el Mundial, puesto que viene de varios meses de forma muy regular tanto en Ecuador como antes en Colombia.

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