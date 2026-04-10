Independiente Santa Fe igualó 1-1 frente a Peñarol en el estadio El Campín, en su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un partido donde mostró momentos de superioridad, pero no logró sostener la ventaja.

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El equipo bogotano comenzó con intensidad y encontró recompensa en el primer tiempo gracias a un gol de cabeza de Emanuel Olivera, quien aprovechó un tiro de esquina para abrir el marcador y desatar la ilusión en la hinchada cardenal.

Durante varios pasajes del compromiso, Santa Fe se vio más sólido, dominando el balón y generando opciones ofensivas. Sin embargo, las lesiones y algunos errores puntuales terminaron afectando el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Repetto.

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En la segunda mitad, cuando mejor parecía estar el conjunto local, llegó el empate de Peñarol. Al minuto 59, el delantero Matías Arezo aprovechó una desconcentración defensiva para definir cruzado e igualar el marcador.

🌎🇨🇴 Santa Fe 1-0 Peñarol | Copa Libertadores, Grupo E CABEZAZO DEL ARGENTINO EMANUEL OLIVERA PARA CONSEGUIR LA VENTAJA EN EL CAMPÍN pic.twitter.com/qeFYO3Axid — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 10, 2026

Tras el gol visitante, Santa Fe insistió en ataque, especialmente con juego aéreo y centros al área, pero la falta de efectividad le impidió recuperar la ventaja.

Con este resultado, el equipo colombiano suma un punto en casa en el inicio del Grupo E, dejando sensaciones mixtas: buen funcionamiento por momentos, pero también la preocupación de no haber concretado las oportunidades de gol.

¡¡DE GUAPO, MATI!! Arezo la peleó como un toro, se sacó de encima a sus rivales a pura gambeta y definió con un latigazo para el 1-1 de Peñarol ante Independiente Santa Fe, en Colombia. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MmLBmTjNk8 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Libertadores?

Independiente Santa Fe volverá a la acción en la Copa Libertadores 2026 el próximo miércoles 15 de abril, cuando enfrente a Corinthians en condición de visitante por la segunda fecha del Grupo E.

El compromiso se disputará en territorio brasileño desde las 7:30 p.m. (hora colombiana). Será un duelo clave para las aspiraciones del equipo bogotano de sumar puntos fuera de casa y posicionarse en la tabla del grupo.

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