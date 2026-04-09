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Escrito por:  Diego del Valle
Redactor     Abr 9, 2026 - 4:59 pm

La Copa Libertadores continúa este jueves con una nueva jornada de la fase de grupos, en la que habrá acción desde la tarde y presencia de un equipo colombiano en horario estelar. Los partidos se podrán ver en Colombia a través de Disney+ y ESPN.

(Vea también: Dónde ver la Copa Sudamericana hoy en Colombia: partidos y horarios completos)

La programación inicia a las 5:00 p. m. con dos compromisos en simultáneo. Rosario Central recibe a Independiente del Valle, en un duelo entre un equipo argentino con tradición y un conjunto ecuatoriano que ha tenido protagonismo reciente en torneos internacionales.

En paralelo, Universidad Central de Venezuela FC se enfrenta a Libertad, en un cruce donde el visitante llega con experiencia en este tipo de competencias.

A las 7:00 p. m., Platense jugará frente a Corinthians, en un partido que mide a un equipo argentino ante uno de los clubes brasileños con mayor recorrido internacional, en un grupo que empieza a tomar forma.

El cierre de la jornada será a las 9:00 p. m., cuando Independiente Santa Fe reciba a Peñarol. El conjunto bogotano buscará hacerse fuerte como local ante un rival histórico del continente, en un duelo clave para sus aspiraciones en la fase de grupos.

La jornada marca un nuevo capítulo en la competencia continental, en la que los equipos comienzan a disputar puntos determinantes para avanzar a la siguiente ronda.

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