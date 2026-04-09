La Copa Libertadores continúa este jueves con una nueva jornada de la fase de grupos, en la que habrá acción desde la tarde y presencia de un equipo colombiano en horario estelar. Los partidos se podrán ver en Colombia a través de Disney+ y ESPN.

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(Vea también: Dónde ver la Copa Sudamericana hoy en Colombia: partidos y horarios completos)

La programación inicia a las 5:00 p. m. con dos compromisos en simultáneo. Rosario Central recibe a Independiente del Valle, en un duelo entre un equipo argentino con tradición y un conjunto ecuatoriano que ha tenido protagonismo reciente en torneos internacionales.

En paralelo, Universidad Central de Venezuela FC se enfrenta a Libertad, en un cruce donde el visitante llega con experiencia en este tipo de competencias.

A las 7:00 p. m., Platense jugará frente a Corinthians, en un partido que mide a un equipo argentino ante uno de los clubes brasileños con mayor recorrido internacional, en un grupo que empieza a tomar forma.

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El cierre de la jornada será a las 9:00 p. m., cuando Independiente Santa Fe reciba a Peñarol. El conjunto bogotano buscará hacerse fuerte como local ante un rival histórico del continente, en un duelo clave para sus aspiraciones en la fase de grupos.

¡Es hooooy 🤩! ¡Hoy inicia nuestro camino continental 🇮🇩🏆! Esta noche desde las 21:00 vamos todos con garra, corazón y mucha fe ☝🏻❤️✨ ante Peñarol. ¡Asegura tu lugar y acompáñanos en El Campín! 🦁👉🏻 https://t.co/dr8gBCGNVv pic.twitter.com/zmrolwvJHu — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 9, 2026

La jornada marca un nuevo capítulo en la competencia continental, en la que los equipos comienzan a disputar puntos determinantes para avanzar a la siguiente ronda.

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