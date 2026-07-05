La Real Asociación de Fútbol de Bélgica anunció que estudia las acciones que puede emprender luego de que la Fifa habilitara al delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar los octavos de final, pese a haber sido expulsado en el compromiso anterior. La federación considera que la medida contradice la aplicación habitual del reglamento disciplinario del organismo.

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En un comunicado, la federación belga aseguró que quedó “asombrada” por la determinación de la Fifa y cuestionó la interpretación del Código Disciplinario. “La Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RBFA) está asombrada por la decisión de la Fifa de declarar elegible para jugar en el partido al jugador suspendido de Estados Unidos Folarin Balogun“, indicó la entidad, que además recordó que el artículo 66.4 establece que una tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo.

Bélgica cuestionó la decisión de la FIFA sobre Folarin Balogun

La asociación también advirtió que el criterio aplicado en este caso difiere del usado durante el resto del Mundial, en el que todas las expulsiones anteriores derivaron en sanciones automáticas. Por esa razón, anunció que analiza las alternativas que tiene a su alcance, al considerar que la decisión podría abrir dudas sobre la manera en que se están aplicando las normas disciplinarias durante el torneo.

La controversia comenzó después de que la Fifa suspendiera la ejecución de la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun, decisión que le permitió estar disponible para enfrentar a Bélgica en los octavos de final. El delantero había sido expulsado en la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina tras recibir una tarjeta roja por un pisotón sobre Tarik Muharemović, acción que normalmente acarrea una fecha de suspensión.

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La Fifa fundamentó su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la instancia judicial suspender total o parcialmente la ejecución de una sanción e imponer un periodo de prueba al futbolista. Tras conocerse la resolución también surgieron versiones sobre una supuesta intervención de la Casa Blanca para favorecer al jugador, rumores que tomaron fuerza luego de que Donald Trump agradeciera públicamente a la Fifa por permitir la presencia del atacante frente a Bélgica.

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