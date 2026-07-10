Este viernes, 10 de julio, la Selección España se medía con Bélgica en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido muy interesante por lo que venían mostrando ambos equipos a lo largo del campeonato.

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De hecho, España no ha sido un equipo arrollador y muchas veces se ve incluso lento, pero igual es efectivo y eso le ha permitido ir avanzando de rondas.

En este encuentro, ‘La roja’ comenzó ganando gracias a un gol de Fabián Ruiz, por lo que estaba controlando el encuentro sin ningún problema. No obstante, Bélgica encontró espacio y apenas 11 minutos después lo empató Charles De Ketelaere.

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Estos fueron los goles:

¡ESPAÑA SE PONE EN VENTAJA Y SUEÑA CON LAS SEMIS! Llegó el gol de Fabián Ruiz gracias una buena jugada colectiva y al rebote de Courtois para ponerse 1-0 ante Bélgica. pic.twitter.com/arWxpeMSxE — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

¡SORPRESIVO EMPATE DE BÉLGICA Y SE ARMA EL PARTIDO! Los Diablos Rojos abrieron la cancha y, gracias al centro de Castagne, Ketelaere puso de cabeza el 1-1 ante España. pic.twitter.com/1wcdnspkyR — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Ahora, hubo un detalle que marcó la diferencia y es que el arquero Courtois, figura del Real Madrid, tuvo un problema muscular y se fue reemplazado.

Desde ese momento, España buscó más remates y al minuto 88, el guardameta que reemplazó a Courtois dejó un rebote que aprovechó de gran manera Mikel Merino, quien al igual que contra Portugal, fue el salvador de su selección. Esta fue la agónica anotación:

¡¡OTRA VICTORIA AGÓNICA DE ESPAÑA!! Desafortunado rebote del arquero Senne Lammens -Courtois salió lesionado- para que Mikel Merino la mande a guardar y ponga el 2-1 sobre el final del partido. pic.twitter.com/QNgRWjjh0u — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

De esta manera, España consiguió su tiquete a semifinal luego de 16 años, recordando que la última vez que lo había conseguido fue en 2010, cuando quedó campeón en Sudáfrica.

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En esta edición se medirá contra la poderosa Francia, un compromiso que se jugará el próximo martes, 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, un duelo que ya tiene mucha historia detrás, recordando que también fue la semifinal de la última Eurocopa.

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