El lateral derecho de la Selección Colombia, figura del Crystal Palace, aparece en el radar del Tottenham Hotspur como posible refuerzo para la defensa. Según reportes de medios ingleses, el club londinense evalúa al jugador de 30 años para reforzar el sector derecho, especialmente después de la partida de Djed Spence hacia el Inter de Milán.

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Muñoz se ha consolidado como uno de los laterales más destacados de la Premier League desde su llegada al Crystal Palace en enero de 2024, procedente del Genk de Bélgica. En su paso por Selhurst Park ha acumulado más de un centenar de partidos y ha contribuido de manera importante en goles y asistencias.

Fue elegido jugador del partido en la final de la FA Cup 2025, cuando el Palace derrotó al Manchester City, y también tuvo un rol relevante en la conquista del Community Shield y de la UEFA Conference League.

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En el reciente Mundial 2026 con la Selección Colombia, Muñoz volvió a destacar: anotó dos goles y participó en cinco encuentros, manteniendo un buen nivel defensivo. Su contrato con el Crystal Palace se extiende hasta junio de 2028, por lo que el club londinense no está obligado a venderlo.

Sin embargo, reportes indican que el Crystal Palace estaría dispuesto a escuchar ofertas en el entorno de las 20 a 25 millones de libras esterlinas (aproximadamente entre 24 y 30 millones de euros), cifra que refleja su valor de mercado actual, estimado por Transfermarkt en torno a los 22 millones de euros.

🚨 Tottenham Hotspur are targeting Crystal Palace right-back Daniel Munoz after selling Djed Spence. Crystal Palace value Munoz at more than £20M, with the defender having two years left on his contract. Everton and Nottingham Forest are also interested, while Spurs want… pic.twitter.com/meh7C3qyyz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2026

El interés del Tottenham no es exclusivo. Everton, dirigido por David Moyes, también ha mostrado atención por el colombiano. El técnico escocés busca un lateral derecho y Muñoz figura entre las opciones, aunque existen algunas reservas internas sobre si su estilo ofensivo se adapta completamente al esquema defensivo que prefiere Moyes.

Nottingham Forest, ahora bajo el mando de Oliver Glasner (exentrenador de Muñoz en el Palace), también aparece como pretendiente. Glasner conoce de cerca las cualidades del jugador y valora una posible reunión.

En el Tottenham, el técnico Roberto De Zerbi busca competencia y alternativas para Pedro Porro en el sector derecho. La salida de Spence ha acelerado la necesidad de refuerzos en esa posición.

Muñoz, con experiencia consolidada en la Premier League y un perfil ofensivo que combina recorrido, llegada al área y capacidad de contribución en gol, se presenta como una opción de perfil experimentado y de rendimiento inmediato.

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Hasta el momento no se ha reportado ninguna oferta formal por parte del Tottenham ni de los otros clubes interesados. La situación permanece en fase de evaluación y seguimiento. Su futuro inmediato dependerá de las negociaciones que puedan concretarse en las próximas semanas y de la decisión final tanto del jugador como de la directiva del Crystal Palace.

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