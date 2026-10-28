Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, gestionado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ofrecerá una experiencia inmersiva el 7 de noviembre con la presentación de ‘Il segreto di Susanna’, ópera cómica en un acto centrada en los celos y los secretos en la vida de pareja. Como afirma la información difundida en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la obra tendrá dos funciones, a las 4 p. m. y a las 8 p. m., y buscará involucrar al público desde la perspectiva íntima del personaje principal. Esta propuesta escénica invita a explorar la historia y sus matices a través de recursos visuales y musicales integrados especialmente para la ocasión, en un intento por transformar la manera de interactuar con el arte lírico dentro del domo del Planetario. La entrada será con boletería, lo que resalta el carácter especial del evento.

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‘Il segreto di Susanna’, compuesta en 1909 por el italiano Ermanno Wolf-Ferrari, desarrolla una trama doméstica en la que las sospechas y los equívocos se mezclan con humor, exponiendo las tensiones de la pareja a través de una partitura que recoge la herencia operística italiana. En la producción de Óperalite, la interpretación vocal y musical se enlaza con una propuesta audiovisual construida a partir de dibujos creados por Valeriano Lanchas, bajo-barítono y artista plástico colombiano. Sobre estas obras visuales, el productor y artista multimedia Sebastián Hernández desarrolla proyecciones que representan los pensamientos, las emociones y los secretos de Susanna, involucrando al espacio mismo como un elemento narrativo fundamental.

El elenco se compone de figuras destacadas por su proyección nacional e internacional. Valeriano Lanchas, conocido por su presencia en escenarios como el Metropolitan Opera House de Nueva York, aporta su visión artística tanto en la interpretación como en la construcción visual. Ana María Ruge, soprano y directora de Óperalite, se ha destacado en repertorios que incluyen ópera italiana, Mozart y Lied. Ricardo Jaramillo, director musical y fundador de la Orquesta Nueva Filarmonía, cuenta con un Latin Grammy logrado en 2019 por el álbum “Regreso”. La dirección escénica estará a cargo de Franklin Dávalos, artista interdisciplinar ecuatoriano que investiga las conexiones entre cuerpo, espacio e imagen. El acompañamiento musical será proporcionado por el Cuarteto de cuerdas de la Fundación Bolívar Davivienda y la pianista Manuela Osorno, reconocida en 2023 en el Concurso Internacional José Jacinto Cuevas Yamaha.

De acuerdo con la convocatoria, este montaje reafirma el compromiso del Planetario de Bogotá con propuestas que cruzan música, artes escénicas y tecnologías digitales. La creación de visuales, video mapping y performance audiovisual buscan renovar la relación del público con la ópera y posicionar el domo como un espacio activo para el relato escénico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará ‘Il segreto di Susanna’ en Bogotá?

La ópera cómica ‘Il segreto di Susanna’ se presentará el 7 de noviembre en el Planetario de Bogotá, ubicado en la Calle 26B No.5 - 93, con funciones programadas a las 4 p. m. y a las 8 p. m. La entrada estará disponible mediante boletería.

¿Quiénes forman parte del equipo artístico de ‘Il segreto di Susanna’ en el Planetario de Bogotá?

Entre los artistas que participan en la producción están Valeriano Lanchas (bajo-barítono y artista plástico), Ana María Ruge (soprano y directora de Óperalite), Ricardo Jaramillo (director musical), Franklin Dávalos (director escénico), Sebastián Hernández (productor y artista multimedia), Manuela Osorno (pianista) y el Cuarteto de cuerdas de la Fundación Bolívar Davivienda, quienes combinan interpretación lírica, dirección escénica y recursos visuales innovadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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