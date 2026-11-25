Por: El Espectador

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La reciente decisión de la Superintendencia de Sociedades de Colombia de realizar una visita administrativa a las oficinas de La Silla Vacía ha generado una oleada de reacciones en diversos sectores del país. De acuerdo con lo informado por La Silla Vacía en un comunicado, la orden de visita surgió pocos días después de que Carlos Suárez, estratega político vinculado al presidente Abelardo de la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, publicara en Revista Semana una columna en la que hacía señalamientos falsos hacia el medio, su directora Juanita León y su hermano. Además, la Superintendencia solicitó los mismos documentos al hermano de la directora, hecho que incrementó la preocupación.

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Ante esta medida, La Silla Vacía manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, pero pidió el acompañamiento de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), subrayando la inquietud por los constantes ataques y cuestionamientos dirigidos tanto al medio como a su directora por parte de funcionarios del gobierno y personas cercanas al poder. La FLIP expresó su preocupación a través de la red social X, alegando que la diligencia ocurre cuando el medio atraviesa una ola de señalamientos debido a sus investigaciones. A esto se suma que el oficio de la Superintendencia pide datos personales y salarios de directivos, sin especificar la razón de la actuación ni el vínculo societario que desea verificar, según la organización.

Otros colectivos y figuras también rechazan la medida. Periodistas como María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo y Laura Ardila la calificaron como un ataque frontal a la libertad de prensa. Santiago Ángel, de RCN Radio, recordó que el gobierno se comprometió públicamente a respetar la crítica y la labor independiente de los medios. Desde el Congreso, diferentes voces, entre ellas las de Daniel Briceño, Jennifer Pedraza y Esmeralda Hernández, han expresado su desacuerdo, señalando riesgos para la protección del ejercicio periodístico y la democracia.

En el ámbito académico, Sandra Borda y Michael Weintraub recalcaron la importancia de la prensa libre para la democracia y alertaron sobre tácticas que puedan intimidar a los periodistas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó atender los estándares constitucionales y de derechos humanos, haciendo énfasis en el artículo 20 y 73 de la Constitución colombiana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben restricciones indirectas a la libertad de expresión por medio de controles administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se generó controversia por la visita de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía?

La controversia se produjo porque la visita administrativa fue ordenada en un contexto de reiterados señalamientos públicos, cuestionamientos y ataques hacia La Silla Vacía y su directora tras investigaciones periodísticas. Según la FLIP, la Superintendencia exigió datos personales y de nómina sin precisar el fundamento ni la finalidad, lo que varias voces interpretaron como una medida que podría afectar la libertad de prensa.

¿Qué garantías protegen la libertad de prensa en Colombia frente a controles administrativos?

La libertad de prensa en Colombia está protegida por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíben la censura, incluso por formas indirectas como controles administrativos o judiciales. La Defensoría del Pueblo recordó estos fundamentos en respuesta al caso de La Silla Vacía, enfatizando la importancia de que las acciones de las autoridades respeten la independencia de los medios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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