Hugo Neimer González, más conocido como ‘Lucumí‘, comediante, actor y libretista de radio y televisión, rompió en llanto en ‘Día a día’, al recordar a su mamá, que lo sacó adelante a él y a sus hermanos.

El humorista fue invitado al matutino de Caracol Televisión, este 20 de febrero. En dicha entrevista, Catalina Gómez le preguntó al imitador, a quién le agradecía por haber trabajado en varios oficios, como vender chatarra y trabajar en minería cuando era niño.

El humorista contó: “Primero le quiero agradecer a Dios y luego a mi mamá”, en ese momento ‘Lucumí’ rompió en llanto en el programa.

“Ella sabe que yo la amo, la gente dirá: ‘Este man tan llorón’ Pero es que, yo me acuerdo que, a mi mamá le tocó venirse de la toma, en Suárez, Cauca, a Cali a trabajar, siempre nos inculcó esa responsabilidad, si ella no me hubiera inculcado eso, yo no sería la persona que soy hoy en día”.