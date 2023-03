Desde que la cantante paisa lanzó el cuarto álbum de su carrera musical, todas las noticias han sido positivas para ella. Sin duda alguna, la colaboración que hizo con Shakira en la canción ‘TQG’ fue clave para que el mundo entero disfrutara del disco, el cual contiene 17 temas en total.

(Vea también: Karol G y el ‘error’ por el que cumplió su sueño de conocer a Rihanna: “Me puse a llorar”)

Pese a que en el álbum también participaron cantantes como Sean Paul, Romeo Santos, Quevedo, J Quiles, entre otros, el sencillo junto a la barranquillera fue el que más eco hizo en diferentes países, pues se trataría de una dedicatoria que ambas les hicieron a sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

La expectativa por dicha canción era tal, que una vez fue estrenada se posicionó como una de las canciones más reproducidas en las plataformas musicales y en las primeras 24 horas acumuló más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Con el paso de los días el éxito del sencillo fue creciendo y en las últimas horas se posicionó en el primer lugar de las canciones más escuchadas a nivel global en Spotify. Esto, como era de esperarse, representó una alegría enorme en la cantante antioqueña.

Así lo dejó ver en un video compartido en sus redes, donde apareció llorando de alegría por la emoción que le produjo la noticia, pues es la primera vez que logra posicionar una de sus canciones en el primer lugar de las listas mundiales.

“Veo la noticia de que ‘TQG’ se hizo número uno a nivel mundial y que lo más probable es que mi álbum se convierta en el más escuchado en Estados Unidos. Me siento emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida. Siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da”, dijo inicialmente con voz quebrada.