La historia de Karol G y Anuel AA ha sido una de las más conocidas en la industria musical latina. Desde que estuvieron juntos colaboraron en canciones y después de la ruptura la colombiana lanzó varios temas que sus fans de inmediato entendieron como una “tiradera” al puertorriqueño.

Los fans han seguido haciendo la relación tras el último lanzamiento de la paisa, “TQG”, en colaboración con la barranquillera Shakira. La letra de la canción habla de “te quedó grande” y agrega frases como “¿No pues que muy tragadito?” y “¿Qué haces buscándome el ladito?”.

Tal parece que el boricua no se quedó atrás y le respondió este jueves con una nueva canción titulada ‘Más Rica Que Ayer’, y según su fandom sería la respuesta al reciente éxito lanzado por las colombianas.

En el nuevo sencillo se escucha la palabra “bebecita”, que era como Anuel se refería anteriormente a Karol G. También se escuchan frases como “bebecita, estás más rica que ayer” “conmigo te ves mejor que con él” y “estoy esperando que esa relación se acabe”.

Además de la canción el reguetonero apareció en un video hablando con sus amigos y aseguró que él es “un símbolo sexual, ya a estas alturas….se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos ya globales”. Luego de decirlo en el video aparece en un carrotanque, el también reguetonero Maluma.

Anuel le tira a Karol G y Maluma llega en un tanque. Muchas cosas pasando en este video jajajaj pic.twitter.com/0wssIUn5qB — carloxx iván (@itscarlosivan) March 3, 2023

¿Una nueva colaboración entre Anuel y Maluma?

Desde hace varios años viene rondando una polémica entre Anuel y Maluma tras un comentario del puertorriqueño en una de sus canciones en la que dijo que “Nunca flow Maluma, siempre Real G”. Ese mismo comentario lo hizo su paisano Bad Bunny que apoyó al artista replicando y dándole mayor importancia a la canción de su colega.

Maluma estuvo alejado de la polémica y solo respondió meses después en una entrevista que le realizó el creador de contenido ‘El Molusco’, conocido por entrevistar a los artistas reguetoneros populares. Ahí se respondió diciendo “no me importa. La verdad, no me importa, no sé por qué lo hicieron yo todavía estoy confundido”.

Después que se publicara en redes sociales el video donde Maluma llega en un carrotanque al lugar donde estaba el cantante Anuel, el colombiano publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparecen juntos y en la descripción la frase: “Siempre flow Maluma, Siempre Real G!”. De inmediato los comentarios hablan de una posible colaboración que además incluiría a J Balvin.