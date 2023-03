Así lo contó la intérprete de ‘Tusa’ en ‘El Hormiguero’, donde también reveló que rechazó una canción que Shakira le propuso que hicieran juntas.

Carolina Giraldo, verdadero nombre de la artista antioqueña, desempolvó una canción que escribió tiempo atrás y con la que, creía, la barranquillera se iba a identificar; así nació ‘TQG’, pieza musical en la que colaboran y que se grabó en octubre de 2022.

(Vea también: Shakira ya tendría listas las maletas para su mudanza a Miami: se iría de Barcelona pronto)

Luego de grabar juntos, Karol G tenía planeado sacar su álbum, pero su colega la detuvo.

Karol G retrasó lanzamiento de su álbum por petición de Shakira

Resulta que la barranquillera tenía planeado sacar su canción con Bizarrap (la tiradera contra Gerard Piqué) por las mismas fechas que Karol G iba a lanzar ‘Mañana será bonito’; la intérprete de ‘Loba’ le pidió que por favor lo aplazara.

(Vea también: Adoración de Gerard Piqué fue quien impulsó a Shakira a hacer canción con Bizarrap)

“El año pasado iba a salir mi álbum, pero ella me hace una pausa y me dice: ‘Tengo una canción con Bizarrap que viene’… y nada, me dice que si yo puedo esperar a que ella saque esta… no fue ni siquiera una trilogía porque ella venía de ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, la canción con Bizarrap… y que ella cerraba ese ciclo con ‘TQG’; ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de sanar algo de su vida por medio de las canciones”, contó en este video:

La antioqueña, que aseguró que hará una pausa en los escenarios, no tuvo ningún problema y retrasó el lanzamiento de su proyecto.

Lee También

“Obviamente que yo, Karol G, iba a esperar que Shakira sacara su canción”, agregó.

Finalmente la paisa sacó su álbum, que tiene un orden especial para entender la historia, en febrero de 2023.