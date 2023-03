Después de la entrevista que ofreció Shakira para hablar del papel que han cumplido las canciones en su ruptura con Gerard Piqué, Karol G se destapó sobre el camino para alcanzar el éxito con ‘TQG’.

El álbum ‘Mañana será bonito’, que incluye el mencionado sencillo, rompe cada vez más registros a nivel mundial, lo que abrió la oportunidad para una particular revelación por parte de la antioqueña.

En una entrevista con el magacín ‘El Hormiguero’, replicada por una cuenta de fanáticos de Shakira en Facebook, la colombiana habló sobre cómo fue el contacto con su compatriota.

“Yo hace mucho tiempo la había buscado y no se había dado la oportunidad. El año pasado, más o menos en junio, ella me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada”, contó.