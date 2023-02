El periodista Enrique Acevedo obtuvo una de las exclusivas más esperadas de todo el año: la primera entrevista de Shakira en televisión, después de hacer oficial su separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras doce años juntos. El mexicano y la colombiana grabaron su encuentro en el Hotel Mandarin Oriental, ubicado en el Paseo de Gracia de Barcelona.

Una de las frases que más impactaron desde antes de publicarse la entrevista, fue cuando la intérprete de ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ dijo “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras. No es mía, es una frase que dijo la Secretaria de Estado estadounidense”, recalcó. Muy pertinente, según sus seguidores, a propósito de la polémica que sigue viviendo con Piqué y su nueva novia, Clara Chía, pues se especula que iniciaron como una infidelidad.

El exfutbolista Gerard Piqué, además de ser la pareja más reciente de la colombiana, también marcó un antes y después en su vida por ser una de las relaciones más largas de la cantante y con quien ella inició una familia. El español y la colombiana tuvieron a sus únicos dos hijos, Milan y Sasha; pero pocos sabían que justamente ella, con tantos récords en su carrera alrededor del mundo, sufriera de inseguridad como mujer.

“Esa fábula de que una mujer necesita un hombre me la creía, siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo confesarlo, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera ya he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida, has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso, a sentir ese dolor porque dicen que “lo contrario de la depresión, es la expresión”, reveló.

Aunque no fue fácil deconstruir su idea de familia, la colombiana habla con mucha comodidad al respecto. En su entrevista recalcó que, luego de su ruptura, tuvo que replantearse sus conceptos de hogar y relaciones sentimentales; por primera vez, confiesa sentirse suficiente.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de recompensarte de alguna manera, y yo creo que la vida lo hizo conmigo con creces con estos dos niños. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que pudiera pasar, ser suficiente. No me sentía completa, ahora paradójicamente sí, ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que debo estar más fuerte que una leona, esa fortaleza que sea real y para que no sea una fachada se necesita vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración y entender que a veces las cosas no salen como uno quiere y volverte a reconstruir, que se puede sobrevivir”, confesó.