El álbum que lanzó la artista colombiana el pasado 24 de febrero, está entre los primeros puestos de los rankings de la música mundial. En la plataforma Spotify ha roto el récord como el “mejor debut de un álbum femenino latino”, con más de 32 millones de streams.

Luego del éxito, la artista salió en un video publicado en la cuenta de TikTok de Billboard, explicando que el disco, con un total de 17 canciones, sigue un hilo conductor diferente a como está publicado y cuenta una historia.

“Ustedes saben que hay un tracklist oficial de la 1 a la 17 que van a poder escuchar, pero yo hice un orden personal que quería que después de que lo escucharan como está allá (el álbum), lo escucharan en este orden para que entiendan un poquito por dónde va la historia de este álbum”.

Un usuario Twiiter que se registra como Abraham Benítez, días atrás había publicado un “hilo” en esta red social asegurando que el álbum contaba una historia y publicó el mismo orden que anunció la colombiana. El usuario acompañó cada canción con la descripción de la misma.

1. ‘Amargura’

“Empieza con un sample de ‘La cura’ de Frankie Ruiz, Karol nos hace entender que está en un proceso de ruptura amorosa. Ella por fuera actúa normal pero por dentro le afecta, aun extraña al man pero le molesta que él ya esté con otra.”

2. ‘Gucci Los paños’

“Es un corrido (perfecto pa’ cantar con una tusa). Karol aquí sigue despechada, el fulano todavía la busca y eso le duele, cuando él fue quien la cagó. Habla de que así el tipo tenga plata eso no perdona lo que la hizo sufrir.”

3. ‘X si volvemos’

“Aquí Karol le habla al man y acepta el hecho de que en el amor no sirvieron, pero le gustaba como ‘chingaban’, entonces en un momento de debilidad le ofrece hacerlo por ultima vez (típico de una relación tóxica), pero es la última y ya.”

4. ‘Mientras me curo el cora’

“Ha pasado un tiempo y Karol sigue un poco ‘down’ pero con fe de que pronto pasara todo lo malo,. Resalta las cosas buenas de la vida a pesar de lo que esta pasando, samplearon ‘Don’t worry be happy’ que representa bien ese mood.”

5. ‘Besties’

“Karol poco a poco va pasando la tusa y como no podía faltar, es hora de ir a RUMBEAR CON LAS BESTIES, ‘ready’ pa’l desacato, pa’ olvidarse de todo lo que ha pasado.”

6. ‘Karmika’

“En una de esas noches de rumba y borrachera Karol hizo lo que todos hemos hecho alguna vez, LLAMO AL EX EBRIA, pero le habla claro de una que es solo por relaciones, que no se ilusione que no van a volver.”

7. ‘TGQ’

“Después de la llamadita al parecer el man creyó que había chance y siguió buscando a Karol, pero ella ya sobria y cuerda le dice que no se vista que no va, que el tiene su mujer y que no quiere nada, ah y que le diga que deje la tiradera de puntas.”

8. ‘Gatubela’

“Karol sigue con su temporada de rumbas y desacato, en una de esas le puso el ojo a un many se lo comió porque le tenia ganas desde que lo vio pero eso se quedo en una aventura de una sola noche.”

9. ‘Provenza’

“Vuelve a pasar un buen tiempo y vemos a una Karol que ya superó la etapa de las rumbas pero aburrida de lo mismo siempre, entonces la vida hace que retome el contacto con una vieja aventura (Ya saben esa persona con la que intentaron algo pero quedaron como panas). Le dice que por qué tan perdido pues mor, le cuenta por todo lo que ha pasado y que quiere salir a disfrutar, a vacilar que tiene tiempo que no lo hace y que bueno, si se da algo fino pero que igual son panas”.

10. ‘Ojos Ferrari’

“Para mi esta es la única canción que no es parte de la historia pero sí le pusiera un contexto sería este: Karol en uno de esos viajes buscando salir de la monotonía se lanzo una rumba toda loca, un desacato pa’ vacilar.”

11. ‘Dañamos la amistad’

“Después de haber salido con este “viejo amigo” en una de esas se comieron en una borrachera a pesar de que ya se tenían confianza y al parecer le gusto full, así que no importa si se dañó la amistad.”

12. ‘Cairo’

“Karol a pesar de que no iba pendiente de nada serio, se ha enculado con este pana y mientras mas frecuenta con él, más le gusta y va sintiendo cada vez más cosas por él. A él también le pasa lo mismo con ella.”

13. ‘Carolina’

“Ya Karol y este man han establecido una “Conexión” en todos los sentidos sin haberla buscado, ahora pasan hasta los domingos juntos y disfrutan cada momento intimo.”

14. ‘Pero tú’

“El nuevo amor de Karol le dice lo mal que lo tiene, cuando no se quedan juntos ella le dice también que tenía tiempo sin sentirse así, que no se preocupe, que ella solo tiene ojos pa’ el a pesar de que los dos tengan actitudes jodidas.”

15. ‘Tus gafitas’

“Ya Karol y el pana están enculados los dos y cada vez que están lejos se extrañan como nunca. Esta acepta que esta enamorada de el a pesar de que dijo que no se iba a volver a enamorar, este pana al parecer usa siempre lentes, mor.”

16. ‘Mercurio’

“Como en toda relación hay problemas pero acá los dos al parecer tienen su carácter, sin embargo, Karol le recalca que si se aman pueden solucionar los problemas, que dejen el orgullo y esas vainas, que esto va para rato.”

17. ‘Mañana será bonito’

“Karol se consigue con una amiga que esta pasando por una ruptura (Como la de ella) y le dice que todo se supera, le da ánimos, que siga adelante, que disfrute y que al igual que le pasó a ella, siempre se puede volver a empezar.”