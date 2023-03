Mientras Karol G está próxima a liderar la lista de los álbumes más escuchados en Estados Unidos, y hacer historia como la primera artista femenina latina en la lista; sus seguidores recibieron una triste noticia de la misma ‘Bichota’. Según su más reciente entrevista, la cantante se retiraría, temporalmente, de los escenarios para dedicarse a otros aspectos de su vida.

Solo días después de estrenar su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, y su comentada canción con Shakira TQG, la intérprete de ‘Provenza’, ‘Gatúbela’ y ‘Tusa’, en una entrevista habló sobre lo que vendrá para su carrera en este 2023.

Luego de casi dos años de recorrer el mundo con dos giras, ‘Bichota Tour’ y ‘Strip Love Tour’, la colombiana de 32 años desearía hacer una pausa de los escenarios para crecer como artista. Según su confesión, Karol G quiere estudiar y volverse más independiente como cantante, su decisión sería inmediata y absoluta, no habría vuelta atrás.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí”, contó y dio esperanzas al aclarar que no será un decisión permanente.

“Me di cuenta que tengo un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar… y que tal vez si los desarrollo el día de mañana le puedo dar mejores cosas a mi público”, en la radio mexicana Exa.