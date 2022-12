Las fiestas navideñas llegaron con un dolor muy grande y difícil de llevar para Iván Lalinde y su familia, debido a la muerte de la señora Teresa Gallego, madre del presentador paisa. Y a pesar de que la noticia se produjo el 22 de diciembre de 2022 y él ya había compartido un mensaje, el pasado lunes 26 se mostró en sus redes sociales con un mensaje muy significativo.

Por medio de sus redes sociales, en medio de un viaje en el que ha reflexionado, recordado y pensado mucho en lo que pasó días atrás con esta dura pérdida. El personaje de Caracol Televisión mostró esa faceta sensible, que tantas veces ha quedado expuesta en su trabajo como periodista y entrevistador, pero esta vez abriendo su propio corazón.

Con la valentía del caso y la fortaleza que se necesita en los momentos más duros, Lalinde hizo una introducción para contar lo que había hecho después de la muerte de su mamá:

“Por estos días, imagínense la pensadera, me vine por acá a los sitios que me dan tranquilidad en la vida; al mar. Y me encontré un texto que le escribí a mi mamá, el día de la madre, hace como 10 años… Me encantó, aquí se expresan muchas cosas de las que he pensado, no he escrito nada. Por estos días me he dedicado a pensar, a ver fotos y videos, a recordar cosas bonitas, he llorado mucho. Pero con satisfacción, porque se dio amor, se recibió mucho amor, todavía queda más amor para dar. Este texto resume lo que significaba esa señora, para mí y se los quiero compartir…”.