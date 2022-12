Ayer, el mundo del entretenimiento se vistió de luto luego que las presentadoras Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez confirmaran en el programa ‘Día a Día’ del canal Caracol, la muerte de ‘Doña Tere’, la mamá de Iván Lalinde. “Vamos a encender estas luces por el alma de la mamá de nuestro Iván, que ya está en el cielo con Dios descansando en paz, y para él, que ha sido el mejor hijo del mundo, sabemos lo que debe estar sintiendo en ese dolor tan grande, también sabemos que aquellos que se van de nuestro lado, de verdad nunca se van”, dijeron las conductoras del matutino.

(Lea también: “La hiciste muy feliz”: Laura Acuña y el consuelo a Iván Lalinde por muerte de su mamá)

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

En su cuenta de Instagram, el presentador antioqueño solía publicar fotos y videos cada vez que iba a visitar a su mamá en Medellín. Las descripciones de cada publicación las acompañaba con el ‘hashtag’ #CharlasConMamá. Según había contado, la salud de doña Teresa Gallego de Lalinde se venía deteriorando a causa del Alzheimer que padecía desde hace varios años.

(Lea también: “La hiciste muy feliz”: Laura Acuña y el consuelo a Iván Lalinde por muerte de su mamá)

Mensaje de Iván Lalinde tras la muerte de su mamá

Hasta el momento, el presentador antioqueño no había aparecido en sus redes sociales para referirse a partida de su mamá; lo hizo hace unas pocas horas a través de su cuenta de Instagram donde tiene 733 mil seguidores. “Aparezco unos segundos para decirles GRACIAS. Ustedes son muy especiales. Sus palabras, sus mensajes, todo lo recibo con mucho amor. No iba a entrar por aquí en estos días, pero no puedo ser ingrato. Y aquí dejo esta “perla” para recordarla, así bella y cariñosa como fue siempre”.

El texto está acompañado con un conmovedor video que realizó en una de las veces cuando fue a visitarla, donde aparecen los dos. El presentador le pide que se despida y les envíe una bendición a los seguidores que tanto la quieren. Inmediatamente, ‘Doña Tere’ hace con sus manos la señal de la cruz. El ‘clip’ cautivó y enterneció a los seguidores del presentador, quienes no dudaron en dejarle mensajes de fortaleza.

View this post on Instagram A post shared by Ivan Lalinde (@ivanlalindeg)

Lee También

Así despidieron a la mamá de Iván Lalinde

Yaneth Waldman, presentadora y amiga de Iván, escribió en la publicación: “Fuiste el hijo más maravilloso del planeta. Y eso es lo que queda. Doña Tere vivirá por siempre en tu corazón y en el nuestro”. Laura Acuña también le dejó un mensaje: “ay no, la más hermosa. Dios te dejó disfrutarla tanto, qué bendición. Te amo”.

Sus seguidores también recordaron con mucho cariño a ‘Doña Tere’: “wow cómo no llorar si me gustaba ver las historias que hacías con tu mamá, le demostrabas tanto amor y respeto a su mamita que los adoro a los dos… qué triste, pero mucha fortaleza”, “Doña Tere siempre fue lo máximo”.