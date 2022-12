El presentador —que hace varias semanas reveló detalles de su relación— viaja constantemente entre Medellín y Bogotá para estar con su mamá y cumplir con cosas de trabajo, aunque no dijo si el vuelo de este martes 13 de diciembre es por esta razón.

El tema salió porque al inicio de ‘Día a día‘, cuando llegó la actriz María Laura Quintero, entre los presentadores hablaron sobre los agüeros que muchos tienen en este y otros días del año.

(Vea también: Iván Lalinde confiesa que está “comprometido” y “muy enamorado”)

“¿Eres de agüero? Hay gente que no pasa debajo de una escalera, no recibe un cuchillo, deja de hacer muchas cosas”, le preguntó Carolina Cruz a la invitada que hace unas semanas se encontró con su ex en un evento público.

“Yo soy muy relajada, la verdad. Lo que no me gusta es viajar un martes 13”, dijo Quintero. “No. No. No. Un momento. Ivancho tiene un vuelo hoy. Esto está dramático ya”, añadió Carolina Soto, otra de las presentadoras de ‘Día a día’.

Iván Lalinde, entre risas, dijo: “No hablemos de eso”. Sin embargo, él se echó a reír, como para distensionar el ambiente.

“Dicen: no te cases, ni te embargues, ni te vayas para otra parte un martes 13”, agregó María Laura Quintero sobre su comentario inicial, con lo que todo empezaron a comentar que esas eran supersticiones de Estados Unidos y de Europa, más que colombianas.