Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos del país. Y además de eso, también es uno de los más queridos. En la actualidad hace parte de Día a día, magazín de las mañanas de Caracol que es visto por miles de televidentes.

Precisamente, fueron ellos quienes se dieron cuenta de un cambio de ‘look’. Y es que Iván decidió dejarse el bigote. Muchos quedaron contentos, mientras que otros le reclamaron, asegurando que no se veía bien, pero lo cierto es que el presentador quiso tenerlo por una buena causa.

Y ahora, que ya estamos en diciembre, decidió volver a su apariencia habitual. Él mismo mostró cómo sus compañeros de Día a día le quitaron el bigote. Pero además de eso, contó cómo fue su experiencia teniéndolo. Hasta aseguró que recibió propuestas indecentes, lo que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Tuve el bigote todo noviembre con la misión de concientizar sobre los riesgos que tenemos de contraer un cáncer de próstata o de testículos si no nos hacemos los autoexámenes con regularidad y responsabilidad. Me aguanté la lora que me dieron en mi casa, aquí y en todas partes, también recibí piropos y propuestas indecentes (todo hay que decirlo), y listo, ya hoy se fue el bigote. Hasta una próxima oportunidad”.