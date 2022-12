Aparte de lo de su madre y su pareja, el famoso también reveló su edad real, pues le han quitado años, y su estatura.

(Vea también: Pasión poco conocida de Iván Lalinde, de ‘La voz kids’, y cuándo vuelve a ‘Día a día’)

Igualmente, reconfirmó de dónde es y cuál es su cuenta de Instagram, y contestó por qué no tiene tatuajes, como se puede escuchar en el siguiente video del canal de YouTube de Pulzo con el reto Google de Iván.

Cuántos años tiene Iván Lalinde, de ‘La voz kids’

La estrella de la presentación colombiana nació el 3 de marzo de 1974, lo que quiere decir que en 2022 cumplió 48 años, explicó él en Pulzo.

“[Aunque] dicen que tengo 44”, agregó la celebridad, a propósito de que Wikipedia tenía mal el dato.

El lugar de nacimiento del compadre de la presentadora Catalina Gómez fue Medellín, Antioquia (ver mapa).

Estatura de Iván Lalinde, de ‘Día a día’

En una parte de la charla dijo con duda: “¿1,87? ¿1,86?” y después explicó la razón por la que no estaba seguro.

“Me he ido encogiendo; era 1,87, y creo que ya estoy en 1,86 o 1,85. ¡Depende del estado de ánimo!”, aseguró Iván, que es uno de los mejores amigos de Carlos Vargas aunque ya no viven en el mismo sitio.

Pareja de Iván Lalinde, de Caracol

“Tengo mi pareja. Estoy enamoradísimo; llevamos 17 años”, explicó el presentador en Pulzo y, enseguida, aclaró por qué no muestra a su amor.

“Yo respeto mucho la vida privada mía, la de mi círculo y la de mi familia. Entonces, yo digo: ‘Es que yo hablo es de mi trabajo, yo no hablo de mi vida’. Ahí le digo a la gente [hace señal de pare]. Y no es por nada, porque además en ningún momento he tapado nada, pero me parece tan personal, que no le veo importancia para volverlo público”, añadió en su declaración en este medio de comunicación.

(Vea también: Sufrida entrevista de Iván Lalinde con Shakira, en una época sin WhatsApp ni celulares)

Iván Lalinde y Lina Marulanda

Muchos también se preguntan cuál era la relación de los dos presentadores. Pues bien, ellos eran muy buenos amigos y a él le dolió mucho la partida de ella (que dejó una carta antes de morir). Por eso, la tiene presente día a día.

“Es mi parcera, que se fue. Marcó huella en mi vida. La tengo en mis fotos en todas partes, ella está conmigo todo el tiempo y todos los días hablamos y rezamos; es una vaina impresionante. Es uno de mis angelitos más cercanos”, afirmó la estrella antioqueña en la entrevista con este medio.

Lee También

Lina no es la única pérdida de amigos que ha tenido, igualmente suele recordar la de ‘Bernne’ Duque, con quien trabajó en ‘El precio es correcto’.

Por qué Iván Lalinde, de ‘La voz’, no tiene tatuajes

El conductor de televisión no se ha hecho un solo grabado en su piel y no es porque le disgusten; es más, le parecen agradables.

“No tengo [tatuajes…] Me parece que se ven muy lindos, pero yo un día dije: ‘Yo no me voy a hacer tatuajes; voy a pasar limpio por ahí’”, explicó en el video de esta nota.

Quién es la mamá de Iván Lalinde

Se llama Tere Gallego de Lalinde y la celebridad de Caracol —que tiene similitud en su vida con Arelys Henao— habla de ella con mucho amor.

“Es una mamacita hermosa. Una mujer de 92 años, ¡linda!”, dijo en la grabación de Pulzo.

En cuanto a su papá, murió durante la pandemia. La situación, incluso, llevó a la celebridad a grabar una reflexión sobre cómo suele verse la muerte y, al tiempo, relató detalles de lo que ha sido para él la partida de su padre.

Instagram de Iván Lalinde, presentador de ‘La voz’

Aparece como @ivanlalindeg y tiene más de 690 mil seguidores. Allí suele subir videos y fotos casuales, de trabajo, de su estilo de vida, de sus mascotas y con sus amigos y familiares.

Estas son dos de las imágenes que ha compartido la estrella de la presentación en su IG, en una de ellas aparece junto a su mamá y la otra es con una de sus gatas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan Lalinde (@ivanlalindeg)