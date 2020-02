View this post on Instagram

¿Qué tal este #TBT 😱?⁣⁣ ⁣⁣ Corría el año 1999 ⁣⁣ Trabajaba en @noticiasrcn con @andreasernafotos en entretenimiento…⁣⁣ @shakira ya empezaba a lograr reconocimiento internacional y por eso nos mandaron a hacer la sección de las 7 pm al sitio donde ella presentaba su nuevo álbum ¿DÓNDE ESTÁN LOS LADRONES?⁣⁣ Llegamos felices ha pregrabarla, pero casi no sale!!!😱😱😱 el⁣⁣ tiempo apremiaba, teníamos que volver al noticiero para rodar el material, en esa época ni WhatsApp, ni celulares (teníamos avantel, o radio…) obviamente @Shakira iba en titulares, no íbamos a alcanzar😱😱😱😱⁣⁣ Finalmente salió, la entrevista era mínima, casi que ni la dejaban hablar, nosotros de osados la hicimos cantar!!⁣⁣ Y apenas grabamos salí volado, cogí una moto, le pedí que me trajera al @canalrcn para para llegar a tiempo y rodar el titular lo logramos y esto fue lo que vieron⁣⁣ ⁣⁣ Andre ¿te acuerdas de esto? 😂