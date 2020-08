green

Para el famoso, se debe aprender a ver la muerte no como algo doloroso, sino como “un paso bonito en la vida”.

Por eso, aunque en momentos se mostró fuerte y en otros conmovido, explicó por qué se alegra que su padre hoy esté junto a Dios y en compañía de otros seres queridos que han fallecido.

“Mi papá se fue y el hecho de que se haya ido es hermoso, porque la muerte es un paso que uno da. No podemos seguir viendo la muerte como algo muy doloroso. No, y menos en la edad de mi papá. Mi papá descansó, trascendió, se quitó un peso de encima, un cuerpo pesado que tenía, un dolor de cintura. Yo estoy feliz porque mi papá se fue, porque qué dicha que llegó a las manos de Dios. Además, un tipo como mi papá lo único que tiene son bendiciones y amor de Dios… […] La muerte es una belleza… y más a la edad de mi papá y más después de haber hecho todo como lo hizo él”, expresó Iván Lalinde.

En su emotivo mensaje, el presentador también contó que su mamá todavía no sabe que el hombre que la acompañó por más de 67 años murió por culpa del coronavirus. Sin embargo, el famoso está intentando enterarla de “forma natural” y que “en medio de su situación haga un aterrizaje menos forzoso”, pues, aparte de que sufre de Alzheimer, la mujer no pudo compartir con su esposo en sus últimos días de vida.

“Mi mamá no sabe, porque no pudo acompañar a su viejo, a su compañero de vida, de viaje, no lo pudo acompañar para irse, porque él estaba solo en una Unidad de Cuidados Intensivos. Y no hemos sido capaces de decírselo porque no queríamos darle ese golpe mientras ella estaba sola en casa, pasando cuarentena, porque ella, después del último contacto con mi papá, tiene que estar 15 días aislada con las cuidadoras, para tener la seguridad de que ella no tiene ese virus también; ese bicho puede estar ahí”, narró el exconductor del programa ‘El desayuno’ que, además, agradeció a todos los que le han enviado mensajes de condolencias.

La declaración completa del presentador se puede escuchar a continuación. Ahí también explicó las razones que lo motivaron a hacer el video, una tiene que ver con el mensaje que ha intentado enviar siempre de amar, respetar y valorar a los padres y a los abuelos, y el otro con una invitación a la gente a cuidarse, a no tomarse la COVID-19 como un juego.