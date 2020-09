green

El presentador rememoró este sábado que el suicidio de su amiga fue un momento “muy duro, muy impactante”, pero ella, tiempo después de su muerte, le pidió perdón desde el más allá.

Sucedió en una canalización de ángeles, hace unos cuatro años, cuando iban a cerrar la sesión. En ese instante , una experta le expresó a Iván, en palabras de él: “Hay un ángel que no se quiere ir, una energía que no se quiere ir… la tienes ahí al lado; ella fue mujer cuando estuvo aquí”. Entonces, él suspiró y, cuando le preguntaron si sabía de quién se trataba, mencionó a Lina. Y acertó, pues ahí empezó a recibir unos mensajes de ella, que antes de morir además dejó un diario y una carta.

“Me pidió perdón. Me dijo que la perdonara por lo que me había hecho. Yo le dije: ‘No me hiciste nada’. [Lina respondió] Claro, porque la forma en que lo hizo fue dura, pero que ella estaba feliz, que estaba muy bien, que ella necesitaba salir de eso; que ella me amaba con toda su alma y siempre iba a estar al lado mío; que para lo que quisiera le pidiera, que ella tenía todo para ayudarme y que ella nunca me iba a abandonar”, relató la celebridad con los ojos llorosos y la voz entrecortada.

Ese fue el momento en el que se mostró más sentimental al referirse a su fallecida amiga, aunque también narró otros conmovedores recuerdos con la presentadora días antes de que decidiera acabar con su vida y años después de ese momento.

Entre otros detalles, expresó que no se despidió de ella, porque horas antes de que se suicidara, con una Virgen en la mano, él no le respondió unos mensajes.

“Me vi con ella el martes; la vi muy malita. La vimos tres amigos, salimos muy preocupados, pero dijimos: ‘Siquiera están Beatriz y don Jaime [papás de Lina] aquí’. El miércoles habíamos quedado de almorzar; ella me sacó el jopo, como siempre, y yo le dije: ‘¡Ay, flaca, ahí estás pintada tú, siempre me sacas el cu&%! ¡Qué pereza! ¡Ah!’. Y me emberraqué con ella”, contó el famoso, y añadió:

“[…] Por la noche, yo estaba viendo la novela de Marbelle, ‘Amor sincero’, que me fascinaba, y Lina empezó a escribirme texto: ‘Mor, sí, contéstame’, y yo no le quise contestar. ‘Mor, sí, por favor’ [decía Lina] y yo: ‘Ah, ¿solo cuando ella quiera? Pues ni mie%$#’. Al otro día, yo estaba organizando el negocio, cuando me llaman y me dicen: ‘Lina se mató’. Yo no podía creerlo. Me acuerdo que, con delantal, con todo, con las manos untadas de mora, me monté al carro… y llego a la casa de ella y era como una película de terror”.

Asimismo, en la charla con Juan Diego Alvira, Iván insistió que Lina no solo se le ha aparecido en la canalización de Ángeles; cuando él conducía ‘El precio es correcto’ sentía que le hablaba y le daba seguridad, pues ella le guardaba más confianza a su talento que la que él mismo se tiene. “Te lo juro que yo la veía y la veía feliz; yo la sentía hablar”.

En ese desaparecido programa de Caracol, además, el presentador encontró que una de las puertas tenía algo que él identificó como la cara de su amiga, a la que suele dedicarle sentidos mensajes en sus aniversarios de muerte.

“Cuando ‘El precio es correcto’ ella estaba siempre al lado. Yo recuerdo que en la puerta de ‘El precio es correcto’, cuando me la abrían, ahí tenía como una huellita, la madera tiene como unos ojos, como unas unas vetas, y yo le decía al ‘negro’, que siempre me habría la puerta: ‘Negro, no me vaya a pintar esta manchita, que esta manchita es la cara de Lina y yo la tengo ahí; yo tenía mi amuleto ahí, la carita de Lina, yo la miraba y decía me va a ir bien en este programa [mientras se echaba la bendición]”, explicó.

Al respecto de la presencia de la presentadora en su vida, luego de que ella se suicidara, tras tener varios problemas que incluyeron depresión y hasta un robo que le dolió mucho, Iván cree que hoy sigue a su lado: “Yo sé que ella todavía se me aparece”.

“Lina sigue siendo mi parcerita, ella es la que me acompaña siempre y yo hablo mucho con ella… mucho. Tengo una foto de Lina en mi cuarto, tengo un arete de Lina en mi cuarto, muchas cosas de doña Lina, muchos recuerdos. Lina nos marcó mucho; además fue muy inesperado. […] Cada que me preguntan por Lina, yo muestro lo que significa en mi vida: Lina es un angelito en mi vida”, puntualizó.

Estas declaraciones sobre Lina Marulanda, Iván Lalinde las revivió desde el minuto 53:20 hasta el 1:03:00 del siguiente ‘live’ que Juan Diego Alvira subió a su cuenta de Instagram.