Por medio de sus redes sociales, Pirry, uno de los documentalistas, periodistas y creadores de contenido más populares de Colombia, reveló detalles sobre una importante decisión que tomó para cuidar su salud mental y recargar energía tras exponerse constantemente en internet.

A través de su perfil de Instagram, en el que suma más de 2,4 millones de seguidores, Pirry contó que dejó su casa por unos días y viajó al municipio de El Retiro, en Antioquia, para darse un respiro y recibir la ayuda de algunos profesionales en psicología y compartió abiertamente lo que vivió durante ese tiempo de desconexión y reflexión.

“¿Qué si es cierto que hace unas semanas estuve internado en una clínica de salud mental? Sí, es cierto, pero vamos desde el principio. Cuando se hizo público que tenía un problema de depresión diagnosticado por el psiquiatra desde el 2014, fue porque tuve una crisis nerviosa y de depresión y me internaron en una clínica y se volvió chisme. No es que yo haya salido a decirlo”, dijo el comunicador.

Pirry hizo énfasis en la importancia de hablar de salud mental, pero también en la necesidad de acudir a expertos cuando se presentan síntomas o señales de alarma. “Los creadores de contenido no somos terapeutas (…) cada persona que sienta que puede tener algún inconveniente debe consultar a un especialista”, agregó.

Fue una decisión propia

El periodista también señaló que esta vez no fue internado por una crisis, sino por una decisión consciente de alejarse del estrés digital y la sobreexposición a las pantallas. “Estuve internado porque yo me interné. No tuve ninguna crisis, así de ansiedad o depresión, pero siento que las redes sociales, el teléfono y las pantallas estaban causándome demasiado estrés”, puntualizó en la red social.

Durante su estadía en la clínica, Pirry aprovechó para retomar actividades que le devolvieran el equilibrio mental. “Me fui unos días, básicamente a tener terapia diaria con el psicólogo, con el psiquiatra, relajado, dejando el teléfono por allá, cero pantallas. Hice meditación, yoga, terapia de masajes y ejercicio en el gimnasio”, agregó.

Al final de su mensaje, el comunicador indicó que la experiencia lo ayudó a renovar energías y a entender mejor cómo enfrentar los efectos negativos de su exposición en redes sociales. “Me crea una ansiedad, las redes sociales, tan berraca, que no quiero contribuirle al problema que ya tengo de salud mental”, concluyó.

