De acuerdo con FayerWayer, en su conversación con Jo Wood, el presentador del espacio, Williams dejó claro que la razón por la que contrató un guardaespalda para que esté con él las 24 horas no fue precisamente por que le dé miedo que alguien pueda robarlo o algo por el estilo.

“El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue mi propia seguridad: me daba miedo lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo. Siempre me ha aterrado [la idea de] hablar con ellos [los extraterrestres], porque eso confirmaría su existencia”, dijo el intérprete de ‘Rock Dj’.

Aunque sabe que decirlo en voz alta le produce más temor del que ya sufre, Robbie habló del tema sin tapujos, aún siendo consciente de la cantidad de escépticos que hay afuera, para quienes también tuvo un mensaje: “Tal vez, es una enfermedad mental [la que él tiene], no lo creo, pero lo pongo sobre la mesa para los escépticos”.