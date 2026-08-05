Tener un uniforme adicional puede representar un alivio para muchas familias, especialmente cuando hay que responder por los gastos escolares y mantener la ropa en buen estado durante todo el año. Con esa premisa, 800 estudiantes de una institución educativa pública de Barranquilla recibieron dos prendas más para sus jornadas académicas.

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La entrega se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital (IED) Evelyn Abuchaibe de Daes, ubicada en el corregimiento La Playa, donde los alumnos pasaron de tener un uniforme a contar con tres, luego de una jornada organizada con apoyo de la Fundación Tecnoglass.

800 estudiantes de colegio público en Barranquilla recibieron dos uniformes adicionales

La iniciativa benefició a todos los estudiantes matriculados en la institución, quienes recibieron dos uniformes adicionales para complementar el que ya utilizaban.

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De acuerdo con la información entregada durante el evento, la dotación fue posible gracias a la Fundación Tecnoglass, que acompañó la actividad en el plantel educativo.

La jornada también contó con la presencia de Evelyn Abuchaibe, fundadora de la institución, quien participó en la entrega de las prendas a los alumnos.

¿Por qué entregar más uniformes a estudiantes de colegios públicos?

Además de representar un apoyo económico para las familias, disponer de más de un uniforme facilita la asistencia diaria a clases, especialmente en hogares donde el lavado y el desgaste de las prendas pueden convertirse en una dificultad.

Con esta entrega, los 800 estudiantes de la IED Evelyn Abuchaibe de Daes podrán alternar el uso de sus uniformes durante la semana, reduciendo la necesidad de reemplazarlos con frecuencia.

Fundación Tecnoglass participó en la jornada de entrega

La Fundación Tecnoglass respaldó la dotación entregada a los estudiantes como parte de una iniciativa enfocada en apoyar a la comunidad educativa.

Durante el evento se destacó que este tipo de acciones busca fortalecer las condiciones de permanencia escolar y brindar herramientas que contribuyan al bienestar de los alumnos, quienes ahora dispondrán de tres uniformes para asistir a sus actividades académicas.

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