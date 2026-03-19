El ambiente político de cara a las elecciones presidenciales volvió a moverse tras un cruce de declaraciones entre Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella por el tema de apoyos a campañas.

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La senadora y precandidata respondió a las críticas y negó haber ofrecido cargos o beneficios a cambio de respaldos. “Yo no he comprometido ni un ministerio ni un cargo. Me conocen por mi transparencia y manos limpias”, aseguró.

Además, Valencia explicó que su campaña está abierta a distintos sectores, sin distinción política. “Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido que quieran sumar”, añadió, en medio del debate por las alianzas.

Las declaraciones se conocen luego de que De la Espriella manifestara su rechazo a construir su candidatura con partidos tradicionales, postura que ha reiterado en distintos escenarios al insistir en que busca una opción independiente.

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#Política | “Yo no he comprometido ni un ministerio ni un cargo. Me conocen por mi transparencia y manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido que quieran sumar”, respondió Paloma Valencia a las críticas de Abelardo De la Espriella por… pic.twitter.com/tw49UUdGZh — La FM (@lafm) March 19, 2026

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El abogado ha señalado que no aceptará respaldos de colectividades políticas tradicionales, marcando una diferencia frente a otros aspirantes del mismo espectro ideológico.

Este intercambio se da en un momento en el que comienzan a definirse posibles alianzas y estrategias políticas, mientras los precandidatos fijan su posición frente a temas como la transparencia y la construcción de apoyos.

Paloma Valencia suma a Daniel Briceño como jefe de volanteo

Valencia también confirmó que designó al representante electo Daniel Briceño como jefe nacional de volanteo, encargado de liderar recorridos por el país de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

Sumado a eso, la candidata definió que los pasados aspirantes Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, fueron designados como los voceros de la campaña a nivel nacional y tendrán que asistir a reuniones en todas las regiones del país para dar discursos y lograr el respaldo ciudadano.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.