Si usted es de los que sufre cada vez que anuncian un concierto en Colombia por el miedo a quedarse sin boletas, preste atención. El panorama de las preventas en el país acaba de dar un giro importante tras confirmarse una alianza estratégica entre el gigante tecnológico Mastercard y la promotora de eventos Páramo Presenta.

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Este acuerdo, que tendrá vigencia durante todo 2026 y 2027, afectará directamente la forma en que los colombianos compran sus entradas para los eventos más grandes del país, empezando por el plato fuerte del año: el Festival Estéreo Picnic 2026, que si bien no hace parte de las preventas, tendrá algunas opciones para sus usuarios como recargas de tarjetas.

¿Cómo funcionará el beneficio?

La gran novedad para los tarjetahabientes es que ahora podrán “saltarse la fila” virtual. Según informaron las compañías, los usuarios de Mastercard tendrán una ventana de preventa exclusiva de entre 24 y 48 horas antes de que se habilite la venta para el público general para los 38 conciertos que tiene Páramo.

La alianza cubre un ambicioso calendario de 38 eventos anuales, que incluyen conciertos en estadios, arenas y teatros producidos por Páramo, la empresa que ha movilizado a más de 4 millones de asistentes en su historia.

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Experiencias VIP y accesos preferenciales

Más allá de asegurar la entrada, el anuncio contempla una serie de beneficios dentro de los festivales. Quienes paguen con sus tarjetas podrán acceder a:

Zonas de acceso preferencial en eventos seleccionados.

Experiencias diseñadas especialmente para los tarjetahabientes dentro de los recintos.

Tecnología de pago más ágil para evitar congestiones en los puntos de venta.

Para Juan Luis Osorio, director de Marketing de Mastercard, el objetivo es facilitar que más personas vivan momentos “que no tienen precio” con simplicidad y respaldo. Por su parte, Santiago Carreño, director Comercial de Páramo Presenta, destacó que la experiencia del fan ahora comienza mucho antes de que el artista suba al escenario, gracias a la integración de esta tecnología en la compra.

Con este movimiento, la agenda cultural de Colombia para los próximos dos años queda blindada bajo un nuevo modelo de acceso que promete reducir el estrés de los fanáticos a la hora de buscar sus boletas.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.