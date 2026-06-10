La tormenta política que mantiene en vilo a Colombia dio un vuelco drástico e inesperado en las últimas horas. Tras el ruidoso escándalo desatado por la filtración de un supuesto borrador judicial que pretendía apartar de su cargo al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, decidió cambiar de estrategia de manera radical. Lejos de engavetar la iniciativa tras las duras críticas y los cuestionamientos constitucionales, la congresista investigadora prepara un nuevo zarpazo legal para intentar materializar la suspensión del jefe de Estado antes de que se vote la segunda vuelta presidencial este próximo 21 de junio de 2026.

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La revelación fue hecha por la periodista María Camila Orozco en los micrófonos de Blu Radio, quien destapó la trasescena de los movimientos urgentes que se realizan al interior del despacho de Arizabaleta. Luego de que sus propios colegas de comisión, liderados por el representante Alejandro Ocampo, denunciaran públicamente que el documento original carecía de validez porque nunca fue radicado formalmente y que se trataba de un simple desarrollo interno extraído de manera inescrupulosa de un teléfono celular, la parlamentaria y su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) decidieron corregir el rumbo sobre la marcha para evitar que el proceso se hunda por completo por vicios de trámite.

El nuevo plan de la congresista Arizabaleta busca blindar jurídicamente la medida cautelar y responder a las acusaciones de periodistas como Néstor Morales, quien horas antes había advertido que una suspensión firmada por una sola investigadora configuraba un evidente error de competencia e incluso un presunto prevaricato. Con este timonazo, la presidenta de la Comisión pretende ajustarse a los canales institucionales que exige la Carta Política colombiana para procesar a un mandatario bajo la figura del fuero presidencial, pero manteniendo intacto su objetivo primordial de congelar las funciones de Petro durante los días más candentes de la campaña electoral que disputan Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

#POLITICA | Desde la Comisión de Acusación se elabora a esta hora el texto de “suspensión” al presidente Gustavo Petro, que será remitido a las presidencias de Senado y Cámara, para que la decisión, según la representante Gloria Arizabaleta, sea ejecutoriada. Vía @laurad_duarte… pic.twitter.com/KJR459RaYY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2026

Con esta nueva jugada, el proceso ya no se presentará como una orden directa e inapelable de un despacho solitario, sino como una propuesta formal que será sometida a debate y votación ante todos los miembros de la Comisión de Acusación. De lograr el respaldo de la mitad más uno de los votos de los congresistas —requisito que Alejandro Ocampo señaló como indispensable—, la pelota quedará formalmente en la cancha de la plenaria de la Cámara de Representantes para la respectiva acusación. Posteriormente, el caso escalará de inmediato al despacho del presidente del Senado de la República, quien tendría la responsabilidad última de ejecutar de manera transitoria la suspensión fulminante del mandatario.

El ambiente político se encuentra completamente enrarecido y polarizado a menos de dos semanas de las elecciones. Mientras los defensores del debido proceso insisten en que este nuevo intento sigue siendo un estiramiento peligroso de las leyes disciplinarias frente al fuero presidencial absoluto, el equipo de Arizabaleta corre contra el reloj para radicar el nuevo documento. Saben bien que la efectividad política y jurídica de la medida caduca el mismo domingo 21 de junio a las 4:00 de la tarde, momento exacto en que se cerrarán las urnas en todo el territorio nacional y finalizará la contienda por la Casa de Nariño.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.