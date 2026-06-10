Desde Nueva York, donde llegó para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mandatario pronunció las primeras palabras tras la suspensión de su cargo anunciada por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta.

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Aunque miembros de la propia comisión señalaron que la suspensión jamás fue oficializada y, por ende, no tiene vigencia, Petro habló ante la ONU recalcando varias veces que él es el presidente de Colombia en ejercicio.

“Doy las gracias al secretario general de las Naciones Unidas. Como presidente de Colombia, estoy de acuerdo con sus palabras. Ahora formularé una declaración en mi calidad de presidente de la República de Colombia, el papel que me corresponde, a punto de terminar”, apuntó.

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“Se dijo que iba a permanecer en mi cargo por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré como ciudadano de la República. Esta es mi última intervención en este escenario”, agregó.

Petro no hizo más alusiones a su cargo o a lo señalado por Arizabaleta y continuó con un extenso discurso sobre la situación en Medio Oriente (el tema central de la reunión en la ONU).

¿Por qué Gloria Arizabaleta habla de suspender a Petro?

La representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, radicó una solicitud para suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política durante la campaña presidencial de 2026.

La medida busca apartarlo temporalmente del cargo, sin salario, hasta el 21 de junio a las 4:00 p. m., momento en que finalizará la segunda vuelta electoral.

La congresista argumenta que la petición pretende proteger la transparencia e integridad del proceso electoral.

Según el documento, Petro habría intervenido políticamente mediante varios mensajes publicados en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio. Además, sostiene que existe riesgo de que continúe haciéndolo en plena recta final de las elecciones.

Sin embargo, la medida no tendría aplicación inmediata. Primero debe ser discutida y aprobada por la Comisión de Acusaciones, integrada por 18 representantes. Después tendría que pasar a la Cámara y posteriormente al Senado, que sería la instancia encargada de tomar una decisión definitiva.

El mismo auto reconoce que la solicitud genera tensiones jurídicas, ya que la Constitución establece que un presidente solo puede ser suspendido mediante un proceso formal aprobado por el Senado. Aun así, Arizabaleta defiende que se trata de una medida preventiva y no de una sanción en firme.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.