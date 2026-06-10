La decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política desató una fuerte controversia jurídica y política a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

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Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien en entrevista con Noticias Caracol calificó la medida como un hecho sin precedentes y puso en duda la competencia legal de una congresista para adoptar una decisión de esa naturaleza.

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Durante su intervención, Arrubla señaló que la determinación anunciada por la representante Gloria Elena Arizabaleta constituye un hecho inédito dentro de la historia institucional del país.

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“Nunca antes había sucedido esto, es algo totalmente inédito”, manifestó Arrubla. El exmagistrado explicó que, según el procedimiento constitucional vigente, la Comisión de Acusación tiene funciones de investigación y preparación de eventuales acusaciones, pero no facultades para apartar del cargo al jefe de Estado.

De acuerdo con Arrubla, el trámite contempla que una eventual acusación sea discutida en la Cámara de Representantes y posteriormente trasladada al Senado, instancia que asumiría competencias dentro del proceso antes de cualquier intervención judicial.

El expresidente de la Corte Suprema fue más allá y aseguró que la presidenta de una comisión investigadora no tendría atribuciones para imponer una medida cautelar de suspensión contra el mandatario.

“Esto no puede tener competencia la presidenta de una comisión de investigación para tomar una medida de esta naturaleza. Es totalmente absurdo”, afirmó.

Además, sostuvo que la decisión podría causaría un efecto contrario al que supuestamente busca.

“Es más la medida lo que está logrando es permitirle al presidente que haga política. Le va a dar la libertad de que actúe de aquí al 21 de junio. O sea que se logra el efecto contrario”, señaló.

Incluso, Arrubla insinuó que la situación resulta difícil de comprender desde el punto de vista jurídico y político. “Parece que se tratara de algo arreglado para permitirle actuar al presidente en el escenario público”, agregó durante la entrevista.

La controversia surgió luego de que Blu Radio revelara un auto de siete páginas, fechado el 10 de junio de 2026, mediante el cual Gloria Elena Arizabaleta ordenó la suspensión provisional de Gustavo Petro hasta las 4:00 de la tarde del próximo 21 de junio, día en que se realizará la segunda vuelta presidencial.

Según el documento conocido por el periodista Ricardo Ospina, la congresista argumentó que la medida busca preservar la neutralidad institucional frente a una presunta participación política del mandatario a través de publicaciones realizadas en redes sociales entre el 6 y el 9 de junio.

Para sustentar la decisión, la representante citó el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con medidas cautelares.

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Sin embargo, el caso abrió una discusión constitucional debido a que la Carta Política establece un fuero especial para el presidente de la República y señala procedimientos específicos para cualquier proceso de acusación o eventual suspensión, los cuales involucran a la Cámara de Representantes y al Senado.

Mientras continúa el debate jurídico, las declaraciones de Jaime Arrubla han sumado una nueva voz crítica a una decisión que ya abre profundas discusiones en los ámbitos político y constitucional del país.

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