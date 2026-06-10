Una nueva controversia diplomática se produjo durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presidida por Colombia, luego de que la delegación de Israel se retiraran del recinto en medio de la intervención del presidente Gustavo Petro.

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El hecho ocurrió durante una reunión en la que se abordaban temas relacionados con la paz y la situación internacional, escenario en el que el mandatario colombiano hizo referencia a la historia de ambos países y cuestionó su salida de la sesión.

Durante su discurso ante el Consejo de Seguridad, Petro señaló que lamentaba la ausencia de los representantes de Israel y Estados Unidos, al tiempo que recordó episodios históricos que marcaron a ambas naciones.

“Se ha retirado Israel, cuyo pueblo sufrió un holocausto por parte de los nazis, y se retira Estados Unidos, cuyo pueblo, hijo de trabajadores y campesinos, por millones fue a pelear a Europa, a pelear con países extranjeros por una sola voluntad: la lucha por la humanidad. Hay que hacerles honor a esos pueblos”, afirmó el jefe de Estado.

Las declaraciones fueron pronunciadas en medio de un llamado a la paz y al diálogo internacional durante la sesión liderada por Colombia en el organismo multilateral.

La salida de las delegaciones se produjo mientras avanzaban las intervenciones en el Consejo de Seguridad, un escenario que en los últimos meses ha estado marcado por intensos debates relacionados con conflictos internacionales y la situación humanitaria en distintas regiones del mundo.

Aunque hasta el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales detallando las razones específicas del retiro, el episodio generó atención entre los asistentes y observadores de la sesión.

La reunión se desarrolló en el marco de la presidencia rotativa que ejerce Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, una responsabilidad que le permite dirigir las sesiones y promover debates sobre temas considerados prioritarios para la comunidad internacional.

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Durante su intervención, Petro insistió en la necesidad de fortalecer los esfuerzos diplomáticos orientados a la construcción de paz y al respeto por los principios humanitarios, en medio de un contexto global marcado por diversos conflictos armados.

El episodio volvió a poner de manifiesto las diferencias que existen entre varios países frente a asuntos de política internacional y el papel que deben desempeñar los organismos multilaterales en la búsqueda de soluciones.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.