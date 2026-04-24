El atentado cerca del Batallón Agustín Codazzi, en Palmira ocurrido en la noche de este viernes 24 de abril, no solo dejó una fuerte detonación que estremeció la zona, sino también imágenes impactantes que evidencian el pánico vivido por la comunidad.

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Una cámara de seguridad de un local comercial cercano registró el instante preciso en que ocurrió la explosión y la reacción inmediata de quienes estaban en el lugar.

En el video, que se ha difundido en redes sociales, se observa cómo varias personas permanecían en las afueras de un establecimiento cuando, de un momento a otro, se produce el estallido. El sonido ensordecedor hace que todos corran en distintas direcciones, buscando refugio ante la incertidumbre y el temor por una posible segunda detonación.

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Las imágenes muestran escenas de angustia: clientes y trabajadores abandonan rápidamente el sitio, algunos incluso se tiran al suelo o se resguardan detrás de vehículos y estructuras cercanas. La onda explosiva también alcanza a sacudir objetos en el entorno, lo que incrementa la sensación de caos en los primeros segundos posteriores al ataque.

Otros videos grabados por testigos desde distintos puntos de la ciudad evidencian la magnitud del estallido, que fue escuchado a varias cuadras a la redonda y provocó confusión entre los habitantes.

Este registro audiovisual se convierte en una de las principales evidencias del impacto del atentado, no solo por mostrar la potencia de la explosión, sino por reflejar el miedo de la población civil en medio de este nuevo hecho de violencia que vuelve a golpear al suroccidente del país.