El Ejército Nacional de Colombia señaló al grupo ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las Farc, como responsable del atentado en Palmira. Según la institución, esta estructura ilegal tendría injerencia en la zona y estaría detrás de acciones recientes contra la Fuerza Pública.
Luego del ataque, las autoridades activaron un refuerzo inmediato de seguridad en la región. La Tercera División del Ejército Nacional de Colombia desplegó más tropas en el suroccidente del país, mientras se puso en marcha el Plan Candado para controlar los accesos y salidas de ciudades clave como Cali y Palmira.
“A esta hora se refuerza el dispositivo de seguridad en las diferentes unidades de la Tercera División, en el suroccidente del país. Así mismo, se implementa el Plan Candado y se incrementa la presencia de nuestros soldados en los accesos a las ciudades de Cali y Palmira”, indicó la institución.
El Ejército indicó que estas medidas buscan prevenir nuevos ataques, ubicar a los responsables y garantizar la seguridad tanto de las instalaciones militares como de la población civil en medio de la creciente tensión en la región.