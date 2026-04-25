Lo que se vivió este sábado 25 de abril en la vía Panamericana no tiene nombre. Se ha revelado el video de seguridad que muestra el instante preciso en que un cilindro bomba, lanzado presuntamente por disidencias de las Farc, impactó contra la población civil en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío. El clip es aterrador: se ve cómo la detonación sorprende a varios vehículos detenidos, volcando automotores y dejando una estela de muerte y destrucción.

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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la magnitud de la tragedia que ya enluta al país. Según el mandatario regional, este ataque indiscriminado dejó un saldo preliminar de siete civiles muertos y 17 heridos de gravedad. El video confirma que el artefacto cayó directamente sobre un bus de servicio público, cuya estructura no soportó la onda expansiva y terminó convertida en una trampa mortal para sus pasajeros.

La potencia del explosivo fue tal que no solo destruyó los vehículos, sino que abrió un enorme cráter en medio de la calzada. Las imágenes del sitio muestran un panorama desolador: restos de latas, vidrios y la carretera completamente fracturada, lo que ha obligado a la suspensión total del tránsito en este corredor vital que conecta a Cali con Popayán.

“Fue un ataque contra la población civil”, sentenció el gobernador Guzmán. Las autoridades denuncian que los guerrilleros lanzaron el cilindro sin importar quién transitaba por la zona, buscando causar el mayor daño posible para bloquear la movilidad del suroccidente colombiano. A esta hora, unidades de socorro y el Ejército intentan evacuar a los sobrevivientes hacia hospitales de la capital caucana, mientras se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar debido a la gravedad de las heridas de los 17 afectados.

El paso por la Panamericana sigue cerrado indefinidamente mientras ingenieros militares evalúan si es posible reparar el tramo destruido.

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